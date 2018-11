Serben verlieren ohne Veljkovic

Ist das bitter: Nach einem 1:2 gegen die Schweiz muss die serbische Nationalmannschaft bei der WM um das Achtelfinale zittern. Milos Veljkovic kam nicht zum Einsatz.

Jetzt kommt alles auf das letzte Gruppenspiel gegen Brasilien (Mittwoch, 20 Uhr) an: Nach einer späten 1:2-Niederlage gegen die Schweiz steht die serbische Nationalmannschaft bei der WM in Russland mit dem Rücken zur Wand. Das Team von Ex-Werder-Spieler Mladen Kristajic, der Werder-Verteidiger Milos Veljkovic über 90 Minuten auf der Bank ließ, benötigt gegen das Team um Superstar Neymar nun zwingend einen Sieg und mussten die Schweizer in der Tabelle der Gruppe E an sich vorbeiziehen lassen.

Dabei erwischten die Serben einen Blitzstart: Nachdem der Schweizer Keeper Yann Sommer in der 5. Minute noch einen ersten gefährlichen Kopfball mit einer Glanztat parieren konnte, war der Gladbacher Torhüter nur Sekunden später bei einer Chance ähnlicher Bauart machtlos: Aleksandar Mitrovic setzte sich im Luftduell problemlos gegen Innenverteidiger Fabian Schär durch und köpfte den Ball zum frühen 1:0 ins Netz.

Nach der frühen Führung ordneten sich die Verhältnisse zunächst recht klar: Die Schweiz war nun zum Handeln gezwungen, kontrollierte den Ballbesitz und wollte vor allem über Starspieler Xherdan Shaqiri immer wieder Überraschungsmomente in das manchmal etwas träge wirkende Angriffsspiel bringen. Eine erste Annäherung setzte Mittelfeldspieler Blerim Dzemaili in der 10. Minute noch recht klar daneben. Im Laufe der ersten Halbzeit zeigten sich die Serben bei ihren oft eher flankenlastigen Gegenangriffen meist gefährlicher, ein Fallrückzieher von Mitrovic in der 19. Minute blieb letztlich eher ein Showeffekt als ein ernsthafter Angriffsversuch. Knapper wurde es in der 30. Minute, als wieder Dzemaili für die Schweiz nach starkem Zuspiel von Steven Zuber aus kurzer Distanz an Keeper Vladimir Stojkovic scheiterte.

Starke zweite Hälfte der Schweiz

Die zweite Hälfte startete direkt mit einem dicken Schweizer Ausrufezeichen: Granit Xhaka glich die serbische Führung in der 53. Minute mit einem satten Linksschuss aus etwa 20 Metern aus. Fünf Minuten später traf Shaqiri kaum weniger spektakulär mit einem Drehschuss aus spitzem Winkel das Lattenkreuz des serbischen Tores. Serbien musste nun mehr nach vorne tun, kam aber kaum zu klaren Chancen. Lediglich in der 67. Minute, als Mitrovic einen Foulelfmeter reklamierte, herrschte kurz Aufregung. In der 90. Minute schloss der starke Shaqiri schließlich sogar einen Konter zum 1:2-Siegtreffer ab.

Mit drei Punkten stehen die Serben nun hinter der Schweiz, die mit vier Punkten ebenso viele Zähler auf dem Konto hat wie die Brasilianer und im letzten Gruppenspiel auf die bereits ausgeschiedenen Costa Ricaner trifft. Für Veljkovic und Co. muss nun also ein Sieg gegen das brasilianische Starensemble her.