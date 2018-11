Senat über Werder-Vorstoß verärgert

Der SV Werder überlegt, die Ostkurve im Bremer Weserstadion in eine reine Stehplatztribüne umzubauen – hat die Stadt Bremen aber wohl nicht darüber informiert. Die reagiert verärgert.

Der SV Werder denkt laut über einen Umbau der Ostkurve im Weserstadion nach – und hat damit die Stadt Bremen verärgert. „Wir sind sehr überrascht von dem Vorstoß“, sagte der Sprecher des Wirtschaftsressorts, Tim Cordßen, am Mittwoch. „Wir haben von den Plänen erst aus der Zeitung erfahren. Eigentlich läuft so etwas andersherum: Erst werden die Gesellschafter informiert, dann die Öffentlichkeit.“

Die Stadt ist wie der SV Werder zur Hälfte an der Bremer Weserstadion GmbH beteiligt. Hubertus Hess-Grunewald, Geschäftsführer und Vereinspräsident des SV Werder, hatte am Dienstag im Interview mit MEIN WERDER bestätigt, dass es Gedankenspiele gibt, die Ostkurve in eine reine Stehplatztribüne umzubauen. Derzeit befinden sich im Osten des Stadions 7500 Stehplätze im Unterrang und 3000 Sitzplätze im Oberrang.

Nach einem Umbau, so kalkuliert der Fußball-Bundesligist, könnten dort bis zu 13.000 Fans stehen. „Ich verstehe, dass solch eine grün-weiße Wand Charme hätte“, sagte Cordßen, erteilte dem Vorhaben aber eine Absage. „Erst kommt die Pflicht, dann die Kür. Wir haben im Moment zusammen mit Werder ganz andere Baustellen. Und die gehen vor!“

Eine dieser Baustellen sind die Finanzen der Bremer Weserstadion GmbH. Nach Informationen von MEIN WERDER fehlen für das Geschäftsjahr 2018/2019 fast drei Millionen Euro. Der Grund: Energieversorger EWE hat sein Engagement bei Werder in diesem Sommer deutlich reduziert und unter anderem die Namensrechte am Weserstadion zurückgegeben.

Die fehlenden Millionen muss die Stadiongesellschaft nun auf anderen Wegen ausgleichen. Eine Möglichkeit wäre der Verkauf der Namensrechte an einen Sponsor. Cordßen betonte aber, dass die Stadt hier nicht auf einen schnellen Verkauf drängen werde. „Wir wissen, wie sensibel das Thema ist“, sagte der Sprecher des Wirtschaftsressorts. „Wir wollen den Namen Weserstadion erhalten und zunächst alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen. Wir tragen gemeinsam die Verantwortung für das Weserstadion, und dazu bekennen wir uns auch jetzt.“

Verwunderung im Senat

Heißt: Die Stadt greift dem Verein finanziell unter die Arme. Während Werder für zwei Millionen Euro vom Gesamtdefizit aufkommen muss, springt die Stadt mit einem Darlehen der Bremer Wirtschaftsförderung in Höhe von 600.000 Euro ein. Die Tilgung dieses Kredits wird für das kommende Geschäftsjahr ebenso ausgesetzt wie die Tilgung eines bereits bestehenden Darlehens.

Pikant: Erst am Montag hatte die Stadt das Darlehen genehmigt, einen Tag später sprach Hess-Grunewald öffentlich über einen möglichen Umbau der Ostkurve. Ein Vorgehen, das im Senat für Verwunderung sorgte. „Die Zusammenarbeit mit Werder läuft eigentlich ganz gut und vertrauensvoll“, sagte Cordßen, „in diesem Fall aber nicht.“

Und weiter: „Die in der Berichterstattung wiedergegebenen Überlegungen von Herrn Hess-Grunewald für die Ostkurve sind von Werder Bremen bisher nicht im Aufsichtsrat der Stadiongesellschaft thematisiert worden. Uns liegen also weder inhaltlich noch was die finanziellen Auswirkungen betrifft auch nur einigermaßen fundierte Informationen vor.“ Vereinspräsident Hess-Grunewald hatte zuvor erklärt, dass ein Umbau der Ostkurve „eine erhebliche Investition“ darstellen würde und sprach von einem Betrag im siebenstelligen Bereich.

Hess-Grunewald verwies allerdings auch darauf, dass zunächst ein anderer Bereich des Stadions Priorität genieße: der Gästeblock. Werder hat zwar nach Rücksprache mit der Polizei weitere Sicherheitsmaßnahmen (Fangnetz, mehr Kontrollen) angekündigt. Doch das Sicherheitsproblem im Gästeblock, der sich oben in der Westkurve befindet, ist noch immer nicht gelöst.

„Dabei hat das Spiel gegen den HSV noch mal deutlich gezeigt, dass da was passieren muss“, sagte Cordßen. Im Derby Ende Februar hatten HSV-Fans im Bereich über den Werder-Fans massiv gezündelt und Gegenstände in den Unterrang geworfen. „Wir erwarten, dass da was passiert“, sagte Cordßen. Unterstützung erhält das Wirtschaftsressort hierbei von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD).

„Der Entschluss vor ein paar Jahren, die Gästefans im Oberrang unterzubringen, war ein gravierender Fehler“, sagte Mäurer dem WESER-KURIER. „Inzwischen haben, glaube ich, alle verstanden, dass dieser Fehler korrigiert werden muss.“ Mäurer plädiert dafür, dass die Gästefans in Zukunft ausschließlich im Unterrang der Westtribüne stehen. „Es wird kein Weg daran vorbeiführen“, sagte er.