Fußball kann so ungerecht sein – wer wüsste das besser als die Werder-Profis. Die Wut über das Pokal-Aus müssen sie jetzt allerdings in die richtigen Bahnen lenken, meint Mein-Werder-Reporter Malte Bürger.

Es ist kein einfaches Spiel für Werder. Das liegt nicht nur daran, dass der Gegner Fortuna Düsseldorf heißt und in dieser Saison so etwas wie das Überraschungsteam der Liga ist. Die Bremer müssen es jedoch obendrein schaffen, das unschöne Erlebnis aus der Pokalnacht aus den Köpfen zu bekommen. Wut, Trauer, Trotz – alles verständliche Reaktionen auf ein Spiel, das sich auch Tage später noch immer als ungerecht entschieden anfühlt.

Wichtig ist nur, dass Werders Profis ihre Emotionen jetzt nicht in sich hineinfressen, sondern in die richtigen Bahnen lenken. Aber Vorsicht: Selbstmitleid schießt keine Tore. Es hilft nichts, jetzt einfach tollwütig nach vorne zu stürmen, um für einen wohltuenden Erfolg sorgen zu wollen. Das Ergebnis ist meist ohnehin ein anderes: Statt der erhofften Erlösung gibt es eher Verkrampfungen, der Ärger wird nur noch größer.

So hart es klingt: Die Bremer müssen sich bewusst machen, dass sie – ganz egal, wie hoch sie in Düsseldorf gewinnen würden – das bittere Pokal-Aus dadurch nicht vergessen lassen können. Das Weiterkommen der Bayern bleibt bestehen, die gefühlte Ungerechtigkeit lebt weiter. Eine verlorene Saison ist es deshalb aber noch lange nicht. Im Gegenteil: Werder kann mit guten Resultaten im Endspurt den Traum von Europa aus eigener Kraft verwirklichen. Das ist enorm viel wert. Ein großes Plus dieser Mannschaft ist der Zusammenhalt, das sollten sich alle Beteiligten noch einmal bewusst machen. Vielleicht sogar unmittelbar vor dem Anpfiff im obligatorischen Teamkreis – garniert mit einem lauten Kampfesschrei. Das befreit und schärft die Sinne. Und genau diese wird Werder beim harten Restprogramm jetzt brauchen.