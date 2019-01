Selbstgemachtes Leid

Es soll in Spanien schonmal geregnet haben, auch während der vielen Werder-Trainingslager im türkischen Belek lief beim besten Willen nicht immer alles rund. Und doch schickt sich der aktuelle Aufenthalt der Bremer in Südafrika an, ein echter Reinfall zu werden. Das liegt nicht nur am Wetter, sondern auch am ausbleibenden Werbeeffekt und dem sportlichen Mehrwert. Letzterer ist womöglich am wichtigsten, um ihn sorgt sich deshalb auch Coach Florian Kohfeldt. Doch das hätte sich leicht verhindern lassen, kommentiert Malte Bürger.

