Selbst Jan Delay feiert mit

Der Optimismus, der durch Bremen schwappt, scheint ansteckend: Die Spieler und Geschäftsführer Klaus Filbry reden offen von Europa. Am "Tag der Fans" erträumt sich ganz Werder bessere Jahre.

Ganz zum Schluss der Frage-Runde wurde es fast so laut wie sonst nur, wenn Werder im Weserstadion ein Tor geschossen hat. Der sogenannte Geschäftsführer-Talk beim Tag der Fans war eigentlich schon zu Ende, da wollte es Christian Stoll noch einmal ganz genau wissen. Und, Klaus Filbry, fragte der langjährige Stadionsprecher, was erreicht Werder denn nun in der neuen Saison? Filbry überlegte nur kurz, dann sagte er: „Wir spielen um Europa mit. Einstelliger Tabellenplatz.“ Und das war genau das, was die zahlreichen Fans hören wollten.

Es ist im Moment schwer, sich von der Begeisterung, die rund um die neue Werder-Mannschaft gewachsen ist, nicht mitreißen zu lassen. Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung und für die Finanzen im Klub verantwortlich, steht nicht im Verdacht, ein Dampfplauderer oder Großmaul zu sein. Im Gegenteil: Werders Mann für die Zahlen ist ein besonnener Mensch. Und wenn nun sogar er die Zeiten des permanenten Abstiegskampfes sozusagen ganz offiziell für beendet erklärt, dann muss mit Werder in der neuen Saison offenbar gerechnet werden.

Die Vorfreude auf Werders 55. Saison in der höchsten deutschen Spielklasse ist groß. Bei den Fans sowieso, aber auch bei den Spielern. Wie war das in den vergangenen vier Spielzeiten noch? Vier Trainer und zu Weihnachten die Tabellenplätze 16, 15, 16 und 16. Es war deshalb viel die Rede von früher, wenn die Moderatoren Arnd Zeigler und Christian Stoll ihre Fragen einleiteten. Es ging dann um Werder als „graue Maus“, Werder als „Durchgangsstation“ für die Spieler auf ihrem Weg zu größeren Vereinen. Bis heute unvergessen, dass Franco Di Santo vor drei Jahren am Tag der Fans seinen Wechsel zu Schalke bekannt machte und quasi durch die Hintertür verschwand. Aber das ist vergangen und vergessen.

Der Kern bleibt zusammen

Die Realität im Sommer 2018 sieht so aus, dass Werder es schafft, seine Leistungsträger zu halten. Ludwig Augustinsson hatte kürzlich vorzeitig bis 2022 verlängert. Milos Veljkovic hatte noch vor dem WM bis 2022 unterschrieben, und Max Kruse hat gerade erst erklärt, auf jeden Fall noch die anstehende Saison bei Werder spielen zu wollen. Wie passend, dass nun auch der beste Werder-Torwart seit Tim Wiese, also Jiri Pavlenka, vorzeitig einen neuen Vertrag unterschrieben hat.

Wenn die Fans von Europa träumen, wenn die Geschäftsführung sich nicht länger scheut, von Europa als Saisonziel zu sprechen, dann halten sich natürlich auch die Spieler nicht zurück. Stellvertretend für die Mannschaft sagte Davy Klaassen, Werders teuerster Einkauf der Vereinsgeschichte: „Wir wollen um die europäischen Plätze spielen.“ Max Kruse, der neue Kapitän, hatte kurz zuvor gesagt: „Mein Gefühl ist gut. Ich bin guter Dinge, dass wir erfolgreicher sind als letztes Jahr.“ Da wurde Werder am Ende bekanntlich Elfter.

Die Zuversicht und das neue Selbstbewusstsein haben gute Gründe. Martin Harnik, noch so eine vielbeachtete Verpflichtung, erklärte seine Rückkehr zu Werder, seinem ersten Profiverein, so: „Es war das Gesamtpaket: die starke Rückrunde und die Gespräche mit Baumi und Flo. Es ist das Konzept.“

Baumi und Flo sind Frank Baumann, der Sportchef, und Florian Kohfeldt, der Cheftrainer. Kohfeldt hielt sich bei der großen Mannschaftspräsentation auf der Bühne bewusst im Hintergrund, er ließ den Profis den Vortritt, sie sollten sich feiern lassen. Baumann dagegen hatte zuvor beim Geschäftsführer-Talk Farbe bekennen müssen, und wenn es am Sonnabend einen gab, der ein wenig auf die Bremse drückte, dann war es Baumann. Natürlich weiß der ruhige Charakter Baumann, dass Werder den vermutlich stärksten Kader seit sechs, sieben Jahren beisammen hat. Aber bereits im Interview mit der Mein-Werder-Redaktion hatte er vor eineinhalb Wochen gesagt: „Wir haben noch nichts erreicht. Wir haben noch keinen Punkt geholt in der Bundesliga, wir sind noch keine Runde weitergekommen im Pokal.“

Partystimmung kaum einzufangen

Beim Tag der Fans sagte Baumann nun: „Wir haben einen Kader zusammen, der sehr, sehr viel verspricht. Aber einen guten Kader haben auch andere Klubs.“ Der VfB Stuttgart etwa, der 35 Millionen Euro in seine Mannschaft investiert hat. Oder Borussia Mönchengladbach, das allein für den neuen Stürmer Allassane Plea so viel Geld ausgegeben hat wie Werder für alle seine Neuen zusammen, nämlich 23 Millionen Euro. Und selbst das Einkaufsbudget von Fast-Absteiger FSV Mainz 05 übersteigt die Bremer Investitionen um eine Million. Von daher kam Baumann die 2:3-Niederlage gegen den FC Villarreal auch nicht ganz so ungelegen. „Vielleicht hilft es, die Euphorie der letzten Wochen zu bremsen“, sagte er.

Eine halbe Stunde später war dieser Wunsch aber schon wieder Makulatur, denn natürlich wollten die Fans feiern und ihren Spaß haben. Und den hatten sie, als sich die Profis zu lauten Beats, einer nach dem anderen, auf den Weg zur Bühne machten, die hingestreckten Hände der Fans beim Spalier abklatschten und anschließend von oben, von der Bühne aus, handsignierte Fußbälle ins Publikum schossen.

Die Partystimmung wollte am Ende gar nicht mehr aufhören. Irgendwann stand sogar Jan Delay auf der Bühne. Werders Edelfan, Hiphop-Soul-Rock-Künstler und Verfasser der neuen Werder-Hymne, die einen Tag vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Hannover 96 veröffentlicht wird, Delay also hatte den Tag der Fans damit zugebracht, Szenen für das dazugehörige Musikvideo zu drehen, und als er da nun so stand mit der Mannschaft, mit Arnd Zeigler, Christian Stoll und Afterburner-Frontmann Tjalf Hoyer, da gab es gar kein Halten mehr. "Lebenslang Grün-Weiß" schmetterten die auf und die vor der Bühne. Das war schließlich so beeindruckend, dass sogar einige Werder-Profis ihr Handy zückten, um diesen Moment in Wort und Bild festzuhalten.