„Seine Weitschüsse sind eine Waffe“

Der erfolgreiche Werder-Herbst geht weiter: Auf Schalke glückte das zweite 2:0 in Serie, Werder steht in der Tabelle wieder auf Platz zwei, noch vor den Bayern. Die Stimmen zum Spiel.

Werder-Kapitän Max Kruse...

...über seine eigene Leistung und die des Teams: „Ich treffe natürlich nicht immer die richtige Entscheidung. Aber ich war nicht unzufrieden mit meinem und unseren Spiel. Klar, es gibt immer Sachen zu verbessern, aber wenn man 2:0 auf Schalke gewinnt und so Fußball spielt, dann beschwert man sich nicht. Ich glaube, heute war ein Spiel, wo man im als Stürmer auch ins Mittelfeld kommen kann, um Überzahl herzustellen. Wir haben das gut gemacht, und vor allem waren wir heute eiskalt vor dem Tor. Das zeichnet uns derzeit auch aus.“

...zur Entwicklung von Maximilian Eggestein: „Ich hatte mit 21 noch nicht so viele Bundesligaspiele gemacht und würde schon sagen, dass er weiter ist, als ich es damals war. Er ist in den letzten Jahren wirklich zum Stammspieler gereift. Seine Weitschüsse sind einfach eine Waffe für uns im Moment.“

...zur Konkurrenzsituation an der Tabellenspitze: „Wir haben nicht umsonst die europäischen Plätze als Ziel ausgegeben, daran müssen wir uns messen lassen. Wir haben jetzt einen guten Lauf gehabt, Schalke war ein erster Gradmesser. Wenn wir jetzt noch nächste Woche gegen Leverkusen gewinnen, sind wir zwölf Punkte vor ihnen. Das hätte uns vor der Saison auch keiner geglaubt. Klar sieht es sehr gut aus, zwischen Dortmund und Bayern zu stehen – aber wir müssen auch Realisten sein.“

Maximilian Eggestein…

…über seine zwei Tore: „Es ist schön, dass mir mein erster Doppelpack gelungen ist, aber viel wichtiger natürlich der Sieg. Es freut mich einfach, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Beim zweiten Tor legt Max den Ball super rüber, dann habe ich ihn auch richtig getroffen. Treffe ich ihn ein bisschen später, geht der rüber. Vorher gab es auch ein super Kommando von Theo, sonst hätte ich den Ball wahrscheinlich schon außen genommen.“

…zu seiner neu entdeckten Treffsicherheit: „Ich habe viel Torschusstraining gemacht. Das ist letzte Saison zwar noch nicht so zum Vorschein gekommen, hat aber auch gegen Dortmund schon einmal geklappt.“

…zur Wichtigkeit von Claudio Pizarro: „Er hat eine große Präsenz. Selbst, wenn er kein Tor macht, bindet er Gegenspieler. So können wir super drumherum spielen. Er ist in der Kabine extrem wichtig und auf dem Platz hilft er uns auch, das sieht jeder.“

…über Bruder Johannes: „Über seinen Vertrag (Johannes Eggesteins Vertrag endet nach der Saison, Anm. d. Red.) reden wir noch nicht, er muss sich jetzt auf Anderes konzentrieren. Er muss jetzt sehen, dass er seine Minuten bekommt. Auch, wenn er heute nicht gespielt hat, bin ich mir sicher, dass es bei ihm positiv weitergehen wird. Er war in jedem Spiel im Kader und wird uns noch helfen.“

…über den Kampf um die europäischen Plätze: „Wir haben darauf gehofft, dass ein, zwei Mannschaften schwächeln. Heute haben wir mit Schalke eine Mannschaft, die sicherlich sonst oben mitspielt, ein bisschen auf die Distanz geschossen. Wir hoffen, dass wir gegen Leverkusen so weitermachen können.“

Florian Kohfeldt...

…über seine taktischen Vorgaben: „Den Großteil machen die Jungs, nicht der Trainer. Wenn Max mal das Gefühl hat, dass er einen anderen Raum besetzen muss, dann müssen die anderen aber wissen, was daraus folgt. Gerade im Falle eines Ballverlustes.“

…über die tabellarische Ausgangslage: „Wir haben 17 Punkte nach 8 Spielen, das ist gut, darüber freue ich mich. Alles andere kommt noch.“

…über den fußballerischen Ansatz bei Werder: „Die Jungs haben gerade mit dem Ball ein Selbstverständnis entwickelt, dass sie sich trauen, Fußball zu spielen. Egal, ob sie nun in München, in Dortmund oder auf Schalke spielen. Da muss ich auch Frank Baumann danken, dass er im Sommer Spieler geholt hat, die das so spielen können, zum Beispiel Davy Klaassen. Niklas Moisander – gut, der war schon da. Auch Piza. Es ist wichtig, dass die Jungs keine Angst haben, auch, wenn mal ein Ballverlust dabei ist.“

…auf die Frage, ob er Maximilian Eggestein derart schussstark kennt: „Im Training schon, im Spiel, hat er immer noch weitergepasst. Es ist wichtig, dass er von der Position auch Torgefahr entwickelt. Für Maxi freut es mich sehr. Da verteile ich gerne ein Sonderlob heute, das hat er sich verdient.“

Werder-Sportchef Frank Bauman:

„Wir sind noch nicht in der Bundesliga-Spitze. Wir müssen über ein paar Jahre dort sein, damit wir sagen können, dass wir in der Spitze angekommen sind.“

Schalke-Stürmer Guido Burgstaller:

„Ich glaube, dass wir die ersten 15 bis 20 Minuten gut reingestartet sind. Der erste Schuss aufs Tor von Bremen war dann aber gleich drin. Wir wollten die zweiten 45 Minuten angreifen, das ist uns erst gut gelungen. Wir hatten Chancen, über Naldo, mich, Mark Uth, aber dann ist der nächste Schuss wieder drin. Und dann ist’s auch vorbei. Wenn sie zwei Tore machen und wir keins, haben sie natürlich verdient gewonnen. Aber sie waren nicht unbedingt die bessere, nur die effizientere Mannschaft.“

Schalke-Coach Domenico Tedesco:

„Grundsätzlich sind wir gut ins Spiel gekommen. Ich glaube, dass Werder die ersten 10, 15 Minuten keine Torchance hatte, wir hatten gutes Pressing, gute Ballgewinne. Nach dem 0:1 sind wir dann in alte Muster zurückgefallen. Letztendlich war der Sieg verdient für Bremen, weil sie cleverer waren und die richtigen Entscheidungen getroffen haben.“

Weitere Stimmen:

