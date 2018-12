„Seine Karriere ist nicht in Gefahr“

Ousman Manneh fällt seit März mit einer Sprunggelenksverletzung und einem Knochenödem aus. In der „Deichstube“ spricht sein Berater Martin Opoku Tuffour über die Situation des jungen Werder-Stürmers.

Mit sechs Bundesligaspielen und einem Tor für Werder sammelte Ousman Manneh in der Hinrunde der Saison 2016/17 bereits erste Erfahrungen in der höchsten deutschen Spielklasse. In der darauffolgenden Saison spielte der Gambier für die U23 von Werder in der dritten Liga, wo er sich im März am Sprunggelenk verletzte. Seitdem fällt der Stürmer aus. Sein Berater Martin Opoku Tuffour erzählt der „Deichstube“, wie es um Manneh steht.

Der Gambier, der bereits Ende Juni ins Training hätte zurückkehren sollen, dann aber über Schmerzen im Fuß klagte, leidet mittlerweile an einem Knochenödem. „Seine Karriere ist laut der behandelnden Ärzte überhaupt nicht in Gefahr“, erklärt Tuffour. „Aber Ous braucht immer noch Geduld“, schiebt er nach. Denn: Eine Comeback von Manneh ist immer noch nicht absehbar. „Wir wollen ihn da auch nicht mit irgendwelchen Prognosen unter Druck setzen“, sagt Tuffour. Derzeit ist der 21-Jährige in Bremen und absolviert eine Reha.

