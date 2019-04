„Sehr attraktiv, aber brutal schwer“

Werder Bremen muss im Halbfinale des DFB-Pokals gegen den FC Bayern antreten, das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Sonntagabend.

Als Werder-Fan musste man am Sonntagabend Multitasking beherrschen. In Mönchengladbach lief das wichtige Auswärtsspiel der Bremer, während im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund das Halbfinale des DFB-Pokals ausgelost wurde. Dabei zog Losfee und Nationalspielerin Lena Goeßling für die Bremer den schwierigsten Gegner aus dem Topf: Es geht gegen den FC Bayern München. Immerhin hat Werder Heimrecht und empfängt den Rekordpokalsieger am 23. oder 24. April im Weserstadion. Kurz vorher, am 20. April, bestreiten die Bremer ihre Bundeslia-Partie in München.

Verteidiger Sebastian Langkamp hatte sich am Sonntag nach eigener Aussage 90 Minuten lang komplett auf das Spiel gegen Gladbach konzentriert und erst nach dem Abpfiff von dem Los erfahren. „Ich freue mich auf ein Heimspiel. Wenn man Pokalsieger werden will, muss man jeden schlagen“, lautete seine Reaktion. Im Finale würde der Erzrivale Hamburger SV oder RB Leipzig warten, diese beiden Teams bestreiten das zweite Halbfinale. Es wird genauso wie Werders Duell mit den Bayern von der ARD übertragen und damit im Free-TV zu sehen sein. Die beiden Sieger der Vorschlussrunde dürfen am 25. Mai in Berlin um den DFB-Pokal spielen.

Die Pokalbilanz gegen die Bayern macht aus Bremer Sicht allerdings wenig Hoffnung auf einen Einzug ins Endspiel. Achtmal gab es das Nord-Süd-Duell bisher im DFB-Pokal. Nur einmal siegte Werder – im Pokalfinale 1999 mit 6:5 nach Elfmeterschießen. Die anderen sieben Vergleiche entschieden die Münchener für sich. Demgegenüber steht Werders schier unglaubliche Heimbilanz im DFB-Pokal. Im April 1988 verloren die Bremer zum bislang letzten Mal eine Heimpartie im Pokal. Seitdem gab es in diesem Wettbewerb 37 Siege am Stück im Weserstadion. Trainer Florian Kohfeldt kennt diese beachtliche Bilanz und sagte lachend: „Das ist Druck für mich.“

Natürlich will er nicht der Werder-Coach sein, unter dessen Führung die lange Serie nach 31 Jahren endet. Kohfeldt betonte aber auch: „Gegen die Bayern wird höchste individuelle Qualität auf uns zukommen.“ Sportchef Frank Baumann bezeichnete den Rekordmeister als „sehr attraktives, aber auch brutal schweres Los“.

Werders Weg ins Halbfinale

Runde 1: Wormatia Worms - Werder 1:6

Runde 2: SC Weiche Flensburg - Werder 1:5

Achtelfinale: Dortmund - Werder 5:7 n.E.

Viertelfinale: Schalke - Werder 0:2