Sechs-Punkte-Spiel für Werder

Die Werder-Frauen müssen am Sonntag bei Bayer Leverkusen ran. Die Partie ist besonders wichtig, weil beide punktgleich gegen den Abstieg kämpfen. Trainerin Carmen Roth zieht einen Vergleich zum Hinrundenspiel.

Der Pflichtaufgabe folgt das Sechs-Punkte-Spiel. Der SV Werder Bremen wird derzeit in der Fußball-Bundesliga der Frauen richtig gefordert. Denn nach dem jüngsten überzeugenden 5:0-Erfolg über Schlusslicht Borussia Mönchengladbach steht am Sonntag (14 Uhr) das Spiel beim Tabellenvorletzten Bayer Leverkusen an. Während die Gladbacherinnen fast schon hoffnungslos abgeschlagen sind, ist Bayer mit den Bremerinnen punktgleich.

Erst der Heimsieg am vergangenen Wochenende ließ Werder an Leverkusen vorbeiziehen, hatte Bayer doch gleichzeitig mit 0:8 bei Bayern München verloren. Weshalb sich eine Parallele andeutet: Vor dem Hinspiel hatte Werder mit 3:0 in Gladbach gewonnen, Bayer allerdings mit 1:10 gegen Bayern deutlich den Kürzeren gezogen. Und dann gewannen die Leverkusenerinnen mit 1:0 in Bremen. „Da haben wir etwas gutzumachen“, betont Carmen Roth. Die Werder-Trainerin weiß natürlich auch um die ähnliche Ausgangssituation. Sie macht diesmal aber auch Unterschiede aus: „Wir sind in der Hinrunde gereift und treten jetzt viel stabiler an.“ In jedem Fall sei der psychologische Vorteil in diesem „richtungsweisenden Spiel“ klar aufseiten ihrer Mannschaft: „Der Erfolg gegen Gladbach war zwar ein Pflichtsieg, aber auch gut fürs Selbstbewusstsein.“