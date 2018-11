Schwierige Gratwanderung

Im Umgang mit der AfD hat sich Werder klar positioniert, daraus ergeben sich aber weitere Fragen, die schwierig zu beantworten sind. Der Klub sollte weiter auf den Weg des Dialogs setzen, meint Christoph Bähr.

Fußball und Politik – es gibt kaum Themen, über die emotionaler diskutiert werden kann. Wenn beides aufeinandertrifft, kocht die Stimmung entsprechend schnell über. Als es hieß, bei Werder bekämen AfD-Anhänger keine Dauerkarten mehr, brodelte es sofort im Internet. Empörung und Wut oder Zustimmung und Begeisterung brachen sich Bahn. Der Verein distanzierte sich daraufhin von dieser Darstellung. Tatsächlich ging es auch nie um die AfD-Anhänger im Ganzen, sondern lediglich um einen einzelnen Fan. Ein grundsätzliches Problem verdeutlicht dieser Einzelfall aber sehr anschaulich: Wenn sich Fußballklubs politisch positionieren, ist das immer auch eine Gratwanderung.

Hintergrund: Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald hatte betont, es sei ein Widerspruch, Werder gut zu finden und die AfD zu wählen. Für diese klare Aussage bekam er zurecht viel Lob. Die Fragen, die sich als nächstes stellen, sind nun jedoch nicht einfach zu beantworten: Wie weit kann Werder als Bundesliga-Klub mit Fans aus allen politischen Lagern gehen? Müssen Hess-Grunewalds Worten auch Taten folgen? Konkret: Sollte Werder AfD-Anhängern die Dauerkarte verwehren oder sie sogar aus dem Verein werfen?

Im Jahr 2011 schloss Werder zum Beispiel einen NPD-Funktionär aus. So weit will der Klub jetzt nicht gehen. Hess-Grunewald hat von Anfang an betont, dass AfD-Anhänger sehr wohl ins Stadion kommen könnten, sich aber mit Werders Haltung auseinandersetzen müssten. Diesen Weg des Dialogs sollte der Verein beibehalten. AfD-Anhänger auszuschließen, das würde der Partei nur in die Karten spielen, denn die Opferrolle nimmt sie allzu dankend an. Das haben die jüngsten Reaktionen im Internet deutlich gezeigt.