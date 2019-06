Schwerstarbeit für die Greenkeeper

Der Rasen im Weserstadion wird derzeit erneuert, doch nun herrscht Zeitdruck. Binnen zwei Wochen werden Anfang August gleich drei Spiele auf dem Untergrund ausgetragen, Werders Greenkeeper sind gefordert.

Fast alle bei Werder freuen sich schon riesig auf drei Spiele im Weserstadion zum Saisonauftakt. Am Tag der Fans am 3. August testen die Bremer gegen den FC Everton, am 10. August steht das Pokalspiel gegen den SV Atlas Delmenhorst an und am 17. oder 18. August folgt die erste Bundesliga-Partie gegen Fortuna Düsseldorf. Nur einer bei Werder kann über diese Ansetzungen nicht so richtig jubeln: Sebastian Breuing, Leiter der Greenkeeper-Abteilung. Der Rasen im Weserstadion wird nämlich in der Sommerpause auf Vordermann gebracht. Da es sich um einen Hybridrasen handelt, bleibt der Kunstrasenanteil erhalten, aber der natürliche Gras-Anteil wird erneuert. Und das braucht etwas Zeit.

„Ein Heimspiel zu Saisonbeginn war für uns schon sehr wichtig. Der Einzige, der sich sehr wahrscheinlich nicht so gefreut hat, war unser Greenkeeper“, sagte Sportchef Frank Baumann. Bis es richtig losgeht, dauert es zwar noch eine Weile, aber der neue Rasen wird dann durch die drei Partien innerhalb von zwei Wochen gleich einem echten Härtetest unterzogen. „Wenn man sich den Platz draußen anschaut, dann weiß man, dass jede weitere Woche dem Platz gut getan hätte“, räumte Baumann ein. Ernsthafte Sorgen um das wichtige Grün im Weserstadion macht sich der Sportchef aber nicht. Der Grund dafür sind Breuing und seine Leute, die der sonst so besonnene Baumann überschwänglich lobte: „Wir haben vielleicht das beste Greenkeeper-Team Deutschlands, die werden das schon hinbekommen. Das Feld wird auch die Belastung aus drei Spielen im Weserstadion so überstehen, dass wir wieder einen Toprasen in Bremen haben werden.“