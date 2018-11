Schwerer Rückschlag für Johannsson, Entwarnung bei Pizarro

Aron Johannsson musste sich am Mittwochvormittag einer Operation am linken Sprunggelenk unterziehen. Der Stürmer wird damit mehrere Monate im Teamtraining fehlen. Entwarnung gab es bei Claudio Pizarro.

Aron Johannsson bleibt vom Pech verfolgt: Wie der Verein am Mittwochnachmittag mitteilte, unterzog der Angreifer sich in Tübingen einer Operation am linken Sprunggelenk. Der Eingriff hat eine zusätzliche Ausfalldauer von etwa drei Monaten für Johannsson zur Folge.

„Aron haben Schmerzen im Sprunggelenk in den vergangenen Wochen immer wieder Probleme bereitet“, erklärte Sportchef Frank Baumann den Schritt gegenüber „Werder.de“. „Wir sind zuversichtlich, dass er durch den operativen Eingriff nun dauerhaft schmerzfrei bleiben wird. Wichtig ist, dass er jetzt erst einmal wieder richtig gesund wird.“ Johannsson war seit seinem Wechsel an die Weser im Sommer 2015 wiederholt von langwierigen Verletzungen zurückgeworfen worden.

Johannsson vor Aus, Pizarro pausiert

Angesichts dessen, dass sich die Konkurrenzsituation auf Johannssons Paradepositionen im Sturm im Sommer noch einmal verschärft hat und auch nach einer möglichen Rückkehr ins Mannschaftstraining Mitte Februar davon auszugehen ist, dass der US-Angreifer einige Wochen brauchen wird, um wieder vollends auf Wettkampfniveau zu kommen, könnte die erneute Operation das Ende der Werder-Karriere Johannssons bedeuten: Der Vertrag des Stürmers läuft zum Saisonende aus, mit einer Verlängerung ist nicht zu rechnen.

Auch ein weiterer Stürmer muss vorerst pausieren: Die Wadenprobleme von Claudio Pizarro sollen laut Florian Kohfeldt allerdings nicht weiter schlimm sein. Zwar stünde der Peruaner die nächsten Tage nicht zur Verfügung, Kohfeldt zeigte sich auf der Vereinshomepage „jedoch zuversichtlich, dass er bis zum Spiel gegen Freiburg wieder dabei sein wird“.

Beim Training am Mittwoch waren 13 Spieler auf dem Platz. Da auch die Keeper Jiri Pavlenka und Luca Plogmann mit ihren Nationalteams unterwegs sind und Jaroslav Drobny fehlte, mischten U23-Torhüter Eduardo dos Santos Haesler und Routinier Tobias Duffner mit. Eine kurze Schrecksekunde gab es, als sich Innenverteidiger Sebastian Langkamp behandeln ließ. Er konnte danach aber weitermachen und die Einheit mit seinen Kollegen beenden.