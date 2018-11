Schwegler und Sané weiter fraglich

Auch einen Tag vor der Partie gegen Werder plagen Hannover 96 weiter erhebliche Personalsorgen. Trainer André Breitenreiter möchte aber keine Ausrede suchen – und lobt Werder-Coach Florian Kohfeldt.

Fußball-Bundesligist Hannover 96 bangt vor dem Nord-Duell gegen Werder Bremen am Freitag (20.30 Uhr) um Salif Sané und Pirmin Schwegler. "Eine Entscheidung wird erst vor dem Spiel fallen", erklärte 96-Trainer André Breitenreiter am Donnerstag. "Pirmin hat am Donnerstag nur wenig trainiert. Salif hat nur wenige Teile mitgemacht." Definitiv ausfallen werden Florian Hübner, Felipe, Waldemar Anton, Jonathas und Edgar Prib. "Es darf kein Alibi sein. Wir werden elf Spieler auf den Platz bringen. Die Verletzungssorgen dürfen keine Ausrede sein. In der Form habe ich das aber in meiner Trainer-Karriere noch nie erlebt", sagte Breitenreiter.

Mit Werder wartet auf die Hannoveraner allerdings kein leichter Gegner, um die Negativserie von zuletzt fünf Niederlagen in Folge aufzuhalten. "Bremen spielt wirklich in den letzten Wochen und Monaten sehr überzeugend", warnte Breitenreiter und erinnerte an die 0:4-Niederlage im Hinspiel, in der die Niedersachen nicht hatten umsetzen können, was sie sich vorgenommen hatten. "Wir haben auch in der Höhe verdient verloren", fasste der 96-Coach zusammen.

Die Bremer Stärke ist dabei auch mit dem Namen Florian Kohfeldt verbunden. Breitenreiter kennt Werders Cheftrainer gut: Im Rahmen seiner Ausbildung zum Fußballlehrer hatte Kohfeldt ein Pflichtpraktikum beim SC Paderborn absolviert. Trainer bei den Ostwestfalen damals: André Breitenreiter. "Ich schätze ihn sehr", betonte Breitenreiter, "weil er ein sehr angenehmer Mensch ist und sehr selbstreflektiert wirkt." Auch den Umschwung bei Werder hätte Kohfeldt eingeleitet, indem er den Spielern Vertrauen geschenkt und ihnen einen offensive Ausrichtung mit auf den Weg gegeben hätte. "Größtes Lob an Florian. Gut zugehört, damals", bilanzierte Breitenreiter augenzwinkernd.