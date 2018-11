Schumachers goldenes Tor

Werders U23 hatte die Partie gegen Germania Egestorf/Langreder in der Regionalliga Nord lange im Griff. Kevin Schumacher erzielte das Tor des Tages, das Spiel war jedoch viel spannender als nötig.

Werders U23 fuhr am Sonnabendnachmittag in der Regionalliga Nord einen knappen, aber hochverdienten Sieg gegen den 1. FC Germania Egestorf/Langreder ein. Ein Tor von Kevin Schumacher reichte zum 1:0-Erfolg der Mannschaft von Sven Hübscher.

Von Beginn war Werders U23 den Gästen überlegen. Bereits in der achten Minute hatten Schumacher und Simon Straudi die Doppelchance, auf 1:0 zu stellen. Nur vier Minuten später hätte Lars Bünning per Kopf nach einer Ecke von Jan-Niklas Beste den Führungstreffer erzielen können. Jonah Osabutey vergab in der 26. Und 29. Minute ebenfalls gute Möglichkeiten, machte es in der 32. Minute dann aber besser, als er frei vor Gäste-Keeper Markus Straten-Wolf auf Schumacher ablegte, der nur noch einzuschieben brauchte. Mit der verdienten Führung ging es dann in die Halbzeitpause.

Die zweite Hälfte der Partie stellte sich ähnlich dar wie die erste. Die Hübscher-Elf vergab Chancen durch Christian Groß (52.), Straudi (54.) und Wagner (65.). Dann kam Gäste-Verteidiger Robin Gaida zur ersten nennenswerten Gelegenheit, setzte seinen Kopfball nach einem Freistoß aber knapp am Werder-Tor vorbei (67.).

Beste setzte in der Schlussphase noch einen Freistoß knapp am Tor vorbei (80.). Wenig später verhinderte Luca Plogmann den Ausgleich, als er per Fußabwehr gegen Dominik Behnsen rettete (85.). Hübschers Team vergab anschließend zweimal die Entscheidung durch Isaiah Young und Florian Dietz (90.). Es reichte trotzdem. Werders U23 steht nun mit 24 Zählern auf Rang drei der Regionalliga Nord. Holstein Kiel II kann am Sonntag jedoch mit einem Sieg gegen St. Pauli II wieder an Werders U23 vorbeiziehen.

So ist Werders U23 ins Spiel gestartet: