Schon wieder keine Punkte gegen Bayern

Werder hat gegen den FC Bayern seinen traurigen Rekord ausgebaut. Das 1:2 ist die 16. Niederlage in Folge gegen den Rekordmeister. In der Tabelle rutschen die Grün-Weißen weiter nach unten.

Es ist äußerst unwahrscheinlich, 15 Spiele in Folge gegen denselben Verein zu verlieren. Es schien sogar unmöglich zu sein, bis Werder Ende Januar mit einem 2:4 gegen den FC Bayern den Gegenbeweis antrat. Allerdings passte der Bundesliga-Negativrekord nicht ganz zu dem Spiel damals, das zu einer Art Erweckungsmoment des Werder-Fußballs unter Trainer Florian Kohfeldt wurde. Die Überzeugung, mit dem nötigen Mut und ausgeprägtem Vertrauen in den eigenen Stil jeden Gegner fordern zu können, beförderte die Grün-Weißen verblüffend schnell aus dem Tabellenkeller heraus.

Trotz der historischen Niederlagenserie gegen die Bayern und der eigenen Probleme in den vergangenen Wochen hatte Werder auch vor dem Duell am Sonnabend einen selbstbewussten Eindruck gemacht. Das lag zu großen Teilen an der aktuellen Krise des Rekordmeisters, die ein 5:1 gegen Benfica Lissabon in der Champions League längst nicht beendete. Sechs der vergangenen acht Spiele in der Bundesliga hatten die Bayern nicht gewonnen. Gegen Dortmund und Mönchengladbach zu verlieren, das ist ihnen auch in den überragenden Jahren mal passiert. Aber eine Niederlage gegen Hertha? Sachen gibt’s. Unentschieden gegen Augsburg, Freiburg und Düsseldorf im eigenen Stadion? Unvorstellbar.

Die gefühlte Gunst der Stunde konnte Werder beim 1:2 nicht nutzen. Der Ex-Bremer Serge Gnabry erzielte beide Tore für die Bayern, Yuya Osako gelang der zwischenzeitliche Ausgleich. Die neue Bilanz: 16 Bremer Niederlagen gegen München nacheinander, 10:61 Tore. Werder ist nach fünf Bundesligaspielen ohne Sieg nur noch Achter und verlor in der Nachspielzeit auch noch Niklas Moisander durch eine Gelb-Rote Karte.

Schwierige Anfangsphase

Der von Bremer Ultra-Gruppen initiierte Stimmungsboykott in den ersten 20 Minuten und 30 Sekunden sorgte für eine akustisch seltsame Anfangsphase: Große Teile der Ostkurve schwiegen, um gegen die Zerstückelung der Spieltage zu protestieren, von den anderen Tribünen gab es immer wieder Anfeuerungsrufe, die wiederum aus der Ostkurve ab und an mit Pfiffen bedacht wurden.

Dass Werder das Spiel zu Beginn auch auf dem Rasen boykottierte, wäre zu viel gesagt. Doch es dauerte sechs Minuten, bis Max Kruse nicht anders konnte, als sich von Jérôme Boateng zum Mitspielen einladen zu lassen. Der Rest rückte nach und lief nach einem Ballverlust prompt selbst in einen Konter: Thomas Müller und Robert Lewandowski kombinierten sich durch, aber Jiri Pavlenka tat alles, um dafür zu sorgen, dass Kollege Claudio Pizarro den Rekord als bester ausländischer Torschütze noch ein wenig behält.

Die Bayern dominierten, Werder ging in den wenigen Umschaltmomenten die Passgenauigkeit ab. Sofort war gegen den Ball die von Kohfeldt geforderte „Leidensfähigkeit“ vonnöten, doch schon nach 20 Minuten gingen die Gäste verdient in Führung. Während noch gerätselt wurde, ob sich der Video-Assistent melden würde, nachdem Franck Ribéry im Strafraum gefallen war, bekam Serge Gnabry auf halbrechts den Ball. Im ersten Versuch scheiterte der ehemalige Bremer an Pavlenka, im zweiten hatte er keine Mühe.

Ribéry muss runter

Ein paar zittrige Szenen musste Werder noch überstehen, unter anderem bei Müllers Kopfball. Dann ließ ein paar Minuten nach der Ostkurve auch die Mannschaft von sich hören. Bayerns Niklas Süle musste auf der Linie klären, Manuel Neuer einen Flatterball von Nuri Sahin parieren. In der 33. Minute fiel der Ausgleich: Von links flankte Kruse mit rechts, in der Mitte war Yuya Osako, Werders einziger Neuer in der Startelf, vor Neuer und Boateng am Ball und erzielte per Kopf sein drittes Saisontor. Die Phase vor der Pause gehörte wieder den Bayern, trotzdem ging es mit dem aus Werders Sicht glücklichen 1:1 in die Kabine.

Die Gäste hatten schon in der ersten Hälfte wechseln müssen. Für Ribéry ging es nach einem Pferdekuss nicht weiter, Kingsley Coman feierte sein Comeback. Dagegen vertraute Werder-Trainer Kohfeldt weiter auf seine Elf, in der Maximilian und Johannes Eggestein nun auch erstmals im Weserstadion gemeinsam von Beginn an auflaufen durften.

Doch die Bayern machten in dem überzeugenden Stil weiter, von dem sie bis dahin maximal zehn Minuten abgewichen waren. Als Gnabry den Ball nach Müllers Hereingabe irgendwie über die Linie brachte, waren keine 50 Minuten gespielt und es war schon die dritte gefährliche Szene nach dem Seitenwechsel. Wieder lief Werder einem Rückstand hinterher.

Das mit dem Hinterherlaufen war buchstäblich zu sehen, bis Johannes Eggestein (58.) abzog und im Strafraum Osako anschoss. Auch die Bremer mussten den ersten Wechsel kurz darauf unfreiwillig vollziehen: Milos Veljkovic ging mit Leistenproblemen runter, Sebastian Langkamp übernahm in der Innenverteidigung. Als Kevin Möhwald für Johannes Eggestein kam (66.), stellte Kohfeldt auch taktisch um. Fortan bildeten Osako und Kruse einen Zweiersturm, Theodor Gebre Selassie mit Moisander und Langkamp eine Dreierkette.

Einen Hauch von Schlussoffensive läutete erst Claudio Pizarros Einwechslung ein. Der Peruaner bediente gleich Kruse, dessen Flachschuss hauchdünn am Pfosten vorbeiging (78.). Doch so richtig brannte es nicht mehr im Bayern-Strafraum. Der Rekordmeister brachte die Führung relativ sicher über die Zeit. Moisanders berechtigter Platzverweis – der Finne hatte Lewandowski mit der Hüfte abgeräumt – war die einzig nennenswerte Szene bis zum Ende.