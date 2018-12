Schöne Bescherung?

Gegen Hoffenheim wird’s gerne wild, Werder trifft bekanntlich immer und Max Kruse bekommt seine Leibspeise serviert: Das letzte Heimspiel des Jahres könnte nochmal ein echtes Highlight werden.

Starke Gesamtbilanz:

Von 22 Pflichtspielen (20 in der Bundesliga, zwei im Pokal) hat Werder erst drei verloren. Elf Mal siegten die Grün-Weißen, acht Mal gab es ein Remis. Hoffenheims 5:3-Sieg im Mai 2017 war tatsächlich der bislang einzige Sieg der Kraichgauer im Weserstadion. Zuvor und danach setzte es dort für Hoffenheim neben fünf Remis auch schon fünf Niederlagen. Die zwei Partien im Pokal entschied Werder im Februar 2010 (mit 2:1) und im Oktober 2017 (1:0) jeweils knapp für sich.

Packende Premiere:

Wer erinnert sich nicht an das erste Duell beider Mannschaften überhaupt im Herbst 2008? Das 5:4 gegen den damaligen Aufsteiger war eins der aufregendsten Spiele des letzten Jahrzehnts, Hoffenheim kam nach einem 1:4-Rückstand wieder zurück und wurde kurz vor dem Ende des Wahnsinns doch noch geschlagen. Die Werder-Torschützen damals: Mesut Özil (2), Diego, Claudio Pizarro, Aaron Hunt. Und nach dem Spiel wurde Hoffenheims Mannschaft mit Applaus vom Osterdeich verabschiedet…

Hoffenheimer Serien:

Seit acht Spielen ist Julian Nagelsmanns Mannschaft ungeschlagen. Allerdings folgten auf vier Siege zuletzt auch „nur“ noch vier Remis. Ein fünftes Unentschieden würde Hoffenheims bisherigen Remis-Rekord aus dem Jahr 2009 einstellen.

Eingebaute Torgarantie:

In den bisherigen 22 Pflichtspielen zwischen den beiden Teams fielen insgesamt 74 Treffer, also im Schnitt 3,36 Tore pro Spiel. Nur die drei letzten Aufeinandertreffen passen da nicht so recht ins Bild: Ein Mal siegte Hoffenheim 1:0, ein Mal Werder. Zuletzt gab es ein 1:1 im Weserstadion. Ein 0:0 gab es bisher auch nur ein Mal - im März 2009 im damaligen Spielort Mannheim, in der Debüt-Saison der Hoffenheimer in der Bundesliga. Und: In Spielen mit Hoffenheimer Beteiligung gab es in dieser Saison schon 51 Tore, in Partien mit Bremer Beteiligung immerhin schon deren 50.

Ein Rückstand muss nicht viel bedeuten:

Zehn Mal ging Hoffenheim in den 20 Bundesliga-Partien gegen Bremen mit 1:0 in Führung, nur zwei dieser Spiele hat die TSG gewonnen (dazu sechs Remis, zwei Niederlagen). Auch beim Remis im Januar holte Werder einen Rückstand auf und kam wenigstens noch zum Punktgewinn.

Treffen sich (schon wieder) zwei Jungspunde:

Mit dem 31-jährigen Julian Nagelsmann und dem 36-jährigen Kohfeldt treffen zwei der drei jüngsten Trainer dieser Saison aufeinander. Nur Domenico Tedesco liegt zwischen den beiden, der Schalker Coach ist 33 Jahre jung.

A propos jung und Wiedersehen...:

Für Nagelsmann schließt sich am Mittwoch irgendwie auch ein Kreis. Im Februar 2016 gab er in Bremen sein Bundesligadebüt als Hoffenheim-Coach. Damals war Nagelsmann zarte 28 Jahre und 205 Tage alt und ist seitdem der jüngste Bundesligatrainer der Geschichte.

Kruses Leibspeise:

Werders Kapitän zeigte zuletzt aufsteigende Form und trifft nun auf seinen Lieblingsgegner. Kruse war in 14 Bundesligaspielen gegen Hoffenheim an zwölf Treffern direkt beteiligt (sieben Tore, fünf Vorlagen), gegen keinen anderen Klub sammelte er so viele Scorerpunkte in der Liga.

Werder alleiniger Rekordhalter:

Vor dem letzten Spieltag waren Werder und Hoffenheim die einzigen beiden Mannschaften der Liga, die bis dato in jedem Spiel mindestens ein Mal trafen. Nach Werders 1:2 in Dortmund und Hoffenheims Nullnummer gegen Gladbach sind nun nur noch die Bremer übrig geblieben. Saisonübergreifend sind es sogar schon 16 Spiele, in denen Werder in Folge getroffen hat.

Schöne Bescherung:

Werder verlor zuletzt vor acht Jahren das letzte Pflichtspiel des Jahres im eigenen Stadion (im Dezember 2010 gab es ein 1:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern). Seither gab es im Weserstadion zum Jahresabschluss vier Siege und drei Remis.

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: