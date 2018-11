Schön schlicht

Offiziell vorgestellt wird es erst demnächst, aber MEIN WERDER weiß, wie es aussehen soll: Das neue Werder-Trikot ist schlicht, viel Grün und Weiß. Traditionsbewusst wie der neue Ausstatter Umbro.

Schlicht ist es, ohne Firlefanz, ein bisschen oldschool also – das neue Werder-Trikot. Nach Informationen von MEIN WERDER soll es eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Werder-Trikot der Saison 2015/2016 haben. Schlicht grün, mit weißen Schulterpartien, die Ärmel grün, die Hose weiß, die Stutzen grün, so soll Werder in der nächsten Saison in Heimspielen im Weserstadion aussehen. Auswärts tritt Werder komplett einfarbig an, die Farbe ist ein sehr dunkles Blau, das fast schon schwarz wirkt, auf jeden Fall sehr edel erscheint.

Erstmals trägt Werder dann zwei Rauten auf der Brust: über dem Herzen – wie immer – die Werder-Raute, auf der rechten Brust – neuerdings – das Logo des neuen Ausstatters Umbro. Bis 2023 werden die Briten Werder ab dem Sommer ausstatten. 17,5 Millionen Euro soll Werder dafür bekommen, Sachleistungen inklusive.

Das schlichte Design passt zum Selbstverständnis von Werder und dem neuen Aussatter. „Wir sind eine Marke mit viel Geschichte“, sagte Michael Scholz, General Manager der GLD Group, die Umbro-Trikots in Deutschland vertreibt, vor einem Jahr in einem Interview mit MEIN WERDER. Umbro gibt sich traditionsbewusst und das aus gutem Grund. Umbro war einmal eine ganz große Nummer. Bei der WM 1966 trugen 15 der 16 teilnehmenden Mannschaften Umbro.

Umbro folgt auf Nike

Aktuell sind Adidas, Nike und Puma die großen drei unter den weltweiten Fußballausstattern. Seit einiger Zeit ist Umbro dabei, in den deutschen Markt zurückzukehren, arbeitet bereits seit der vergangenen Saison mit dem 1. FC Nürnberg zusammen. In England stattet Umbro West Ham United und den FC Everton aus, in den Niederlanden PSV Eindhoven sowie die Nationalteams von Serbien, Irland und Peru.

Umbro löst in Bremen Nike ab. „Wir wollten gern einen Verein haben, bei dem viel Herzblut im Spiel ist“, sagte Scholz kurz nach dem Vertragsabschluss mit Werder. Nike hatte Werder seit 2009 mit Trikots, Hosen, Stutzen und Trainingsanzügen versorgt. Umbro ist der vierte Werder-Ausstatter in den letzten 40 Jahren nach Puma (1978 bis 2000) und Kappa (2000 bis 2009).

So sieht das neue Heimtrikot aus: