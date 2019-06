Schockmoment für Käuper auf der Autobahn

Glück im Unglück für Ole Käuper: Auf dem Weg zu seinem neuen Leih-Klub Carl Zeiss Jena wurde der 22-Jährige in einen Verkehrsunfall verwickelt, blieb aber unverletzt, wie die „Ostthüringer Zeitung“ berichtet.

Ole Käupers Leihe zum FC Carl Zeiss Jena hat mit einem Schockmoment begonnen. Wie die „Ostthüringer Zeitung“ schreibt, löste sich auf dem Weg von Bremen nach Thüringen auf der Autobahn bei einem vor ihm fahrenden Fahrzeug ein Fahrrad aus der Halterung und fiel auf die Fahrbahn. Werders Mittelfeldspieler überstand die gefährliche Situation glücklicherweise unverletzt, sein Wagen wurde allerdings demoliert, wie es in der „Ostthüringer Zeitung“ weiter heißt. Der Unfall ereignete sich demnach bereits am Montag. Mit einem Tag Verspätung erreichte Käuper am Dienstag wohlbehalten sein Ziel und sowohl Werder als auch Jena konnten das Leih-Geschäft offiziell verkünden.

Käuper mit körperlichen Defiziten

Jenas Trainer Lukas Kwasniok freut sich über die Verpflichtung von Käuper: „Er ist ein weiterer und wichtiger Mosaikstein in unserer Planung und Ausrichtung, uns fußballerisch weiter zu verbessern“. Der Coach des Drittligisten hat allerdings auch schon körperliche Defizite bei dem 22-Jährigen ausgemacht. „Die Qualität wird dadurch nicht geringer, aber wir werden in der Vorbereitung hart daran arbeiten“, sagte Kwasniok gegenüber der „Ostthüringer Zeitung“.