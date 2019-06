Werder hat laut „buten un binnen“ einen Nachfolger für Teamarzt Dr. Philip Heitmann. Es soll sich dabei um Dr. Benjamin Schnee, Orthopäde und Unfallchirurg aus Berlin, handeln.

Nach insgesamt 15 Jahren beendet Dr. Philip Heitmann in diesem Sommer seine Tätigkeit bei Werder. Laut „buten un binnen“ hat der Bundesligist nun einen Nachfolger gefunden. Demnach wird Dr. Benjamin Schnee, ein Orthopäde und Unfallchirurg aus Berlin, Werders neuer Teamarzt. Wie es in der Meldung weiter heißt, ist Schnee seit 2006 zugelassener Arzt und seit 2016 in einer Privatpraxis in Berlin tätig. Offiziell bestätigt ist die Personalie von Werder noch nicht.