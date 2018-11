Schnaps, Knarren, nächtliche Anrufe

Kaum jemand kennt Claudio Pizarro so gut wie Jürgen L. Born. Anlässlich Pizarros 40. Geburtstag erinnert sich der ehemalige Werder-Boss für Mein Werder an seine kuriosesten Erlebnisse mit dem Peruaner.

Jürgen L. Born saß im Hotelzimmer in Lima und starrte an die Wand. Er hatte den Rest des Tages frei und wusste nicht so recht, was er nun mit seiner Zeit anfangen sollte. Gerade hatte er im Juli 1999 seinen Posten als ehrenamtlicher Vorsitzender der Geschäftsführung bei Werder angetreten, doch einen letzten Auftrag als Banker hatte er noch angenommen. Also war Born nun in Lima, um im Auftrag der Deutschen Entwicklungsgesellschaft die peruanische Norbank zu überprüfen und zu bewerten. „Ich hatte dort jeden Abend Zeit“, erzählt der heute 78-Jährige im Gespräch mit Mein Werder. „Und da habe ich mich an Claudio erinnert.“

Dieser junge Stürmer mit der leicht gebückten Körperhaltung, der aus allen Lagen ins Tor traf, wollte Born einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen: Claudio Miguel Pizarro Bosio. Er hatte ihn einmal spielen gesehen, beim Vorrundenspiel der Copa America in Paraguay zwischen Peru und Japan (3:2). Claudio Pizarro traf in dieser Partie zwar ausnahmsweise nicht, „aber er war überragend“, sagt Born. Daran dachte er an jenem Tag im Hotelzimmer und machte sich auf den Weg zum Trainingsgelände von Pizarros Verein Alianza Lima.

Scouting durch das Loch im Zaun

Das Problem dabei: Die Mannschaft trainierte stets unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Jürgen L. Born wäre aber nicht Jürgen L. Born, wenn er für dieses Problem keine Lösung gefunden hätte. Er suchte den Zaun rund um den Trainingsplatz ab und fand ein Loch. Born trug die Arbeitskleidung eines Bankers, sprich einen noblen Anzug. Den wollte er sich möglichst nicht am Zaun zerreißen. „Deshalb habe ich das Loch im Zaun ein bisschen vergrößert“, erzählt Born und grinst schelmisch. Er schlüpfte hindurch und versteckte sich ganz oben auf der Tribüne, sodass er unbemerkt das Geschehen auf dem Platz beobachten konnte. „60 Prozent der Tore im Training hat Claudio geschossen“, sagt Born.

In Bremen berichtete er nach seiner Rückkehr von diesem Wunderstürmer, den Manager Klaus Allofs daraufhin ebenfalls in Augenschein nehmen wollte. Also ging es wieder nach Lima, und das künstlich vergrößerte Loch im Zaun erwies sich ein weiteres Mal als nützlich, denn dieses Mal konnten Born und Allofs gemeinsam hindurchklettern. Schnell war klar: Auch Allofs wollte diesen Stürmer unbedingt haben.

Borns hervorragende Südamerika-Kenntnisse halfen dabei, den Transfer zu verwirklichen. Als ehemaliger Chef der Deutschen Bank für Paraguay, Uruguay und Brasilien kannte er sich mit den dortigen Gepflogenheiten bestens aus. Und er kannte Pisco Sour. Was das ist? Aus dem peruanischen Nationalgetränk Pisco, einem Traubenschnaps, wird mit etwas Zitronensaft, etwas Zuckersirup, Eiweiß und dem Likör Angostura Bitter der Cocktail Pisco Sour. Dieser hellgrüne Drink mit weißem Schaum obendrauf dürfte Werder-Fans schon alleine aufgrund der Farbkombination gefallen, was aber wohl kaum jemand weiß: Pisco Sour nahm in Werders Vereinsgeschichte einen wichtigen Platz ein. Hätte Born nicht an einem schicksalhaften Abend sehr viel Pisco Sour mit Claudio Pizarro Dávila, dem Papa des umworbenen Angreifers, getrunken, wer weiß, ob der beste Bremer Bundesliga-Torschütze jemals an der Weser gelandet wäre?

Born erinnert sich noch genau an das erste Treffen in Peru, an dem auch der ihm bekannte Spielerberater Carlos Delgado teilnahm. Nach diesem Abend war klar: Bei dem Vorhaben, Claudio Pizarro nach Bremen zu holen, hatte Born den Vater und den Berater auf seiner Seite. „Tonnenweise Pisco Sauer“ sei geflossen, erzählt Born lachend. „Wir haben ein feuchtes Bündnis geschlossen.“

Peruanische Schusswaffen

Den Pizarros gefiel dieser Mann aus Deutschland, der fließend Spanisch sprach und mit den Begebenheiten in ihrem Heimatland vertraut war. Sie luden Born kurz nach dem ersten Treffen sogar zum Abendessen in ihr Haus ein. Der Vater war dabei, die Mutter Patricia Bosio und auch Claudio, der sich jedoch schnell verabschiedete. „Er hat an den Verhandlungen nie teilgenommen“, erzählt Born. Der Werder-Boss hatte sich schlau gemacht und setzte die Militär-Vergangenheit von Claudio Pizarro Davila geschickt ein. „Als ehemaliger Militärangehöriger muss es dir doch wichtig sein, dass dein Sohn in ein Land wechselt, wo Ordnung herrscht“, sagte er zu Vater Pizarro und traf damit den richtigen Nerv.

Der Grundstein war somit gelegt, doch bis Claudio Pizarro tatsächlich nach Bremen wechselte, war noch einiges zu tun. Die Verhandlungen mit Alianza Lima standen aus, und sie entwickelten sich zu einer Episode aus einem Mafia-Film. „Der Präsident von Alianza war wirklich ein abenteuerlicher Typ“, sagt Born. „Bei den Gesprächen saßen uns verwegene Kerle mit imposanten Bärten und ebenso imposanten Zahnlücken gegenüber. Einer hatte eine Pistole im Halfter. Ab und zu schob er sein Jackett zurück, damit sie jeder sehen konnte.“

Solch ein bedrohliches Szenario hätte wohl so manchen deutschen Fußball-Funktionär eingeschüchtert, Jürgen L. Born aber nicht. Er hatte als Banker schon Verhandlungen geführt mit uruguayischen Gewerkschaftsführern, die ihre Waffen dabei ganz offen auf den Tisch legten. Allofs und Born blieben also unbeeindruckt und handelten einen hervorragenden Deal für Werder aus: Pizarro kostete den Klub gerade einmal 1,6 Millionen Mark Ablöse. „Wir hatten die Ruhe weg und haben uns nicht einschüchtern lassen“, betont Born.

Falsche Fährte per Telefon

War der Transfer damit endlich in trockenen Tüchern? Nein, noch immer nicht. Auch Betis Sevilla wollte Claudio Pizarro verpflichten, mit dem spanischen Klub hatte der Stürmer sogar schon einen Vorvertrag abgeschlossen. Born musste also ein weiteres Mal in die Trickkiste greifen. Die Betis-Bosse hatten davon gehört, dass Pizarro schon in Deutschland war, um bei Werder zu unterschreiben. Ein Funktionär rief daraufhin bei Born an. „Keine Ahnung, woher der meine Telefonnummer hatte“, sagt der ehemalige Werder-Chef.

Der Spanier sollte diesen Anruf noch bitter bereuen. Born erzählte ihm nämlich, dass Pizarro im Hotel Vier Jahreszeiten wohne – in Hamburg. In Wirklichkeit war der Stürmer im Maritim Hotel – in Bremen. „Um 3 Uhr nachts war alles klar bezüglich der Spielerkonditionen im Vertrag“, erzählt Born. Am Tag darauf erhielt er dann einen weiteren Anruf des Funktionärs von Betis Sevilla. „Der hat mich fürchterlich beleidigt“, fasst Born das Gespräch zusammen. Die Spanier waren wohl tatsächlich nach Hamburg gefahren und hatten vergeblich nach Pizarro gesucht.

Der Rest ist Werder-Geschichte. Vom ersten Tag an schoss Pizarro Tore am Fließband für die Bremer. Zusammen mit dem Brasilianer Ailton bildete er ein Traumduo, das den Spitznamen „Pizza-Toni“ erhielt. Und im Hintergrund sorgte Born dafür, dass sich die beiden Südamerikaner wohlfühlten. „Das war mein Nebenjob. Ich war ihr väterlicher Freund.“ Der Werder-Boss war für die beiden immer erreichbar, einmal klingelte Ailton ihn sogar mitten in der Nacht aus dem Bett. Born dachte, etwas ganz Schlimmes wäre passiert. Er sprang mit dem Telefon am Ohr wie von der Tarantel gestochen auf und versuchte, in seine Hose zu schlüpfen. Das Vorhaben misslang allerdings, und er purzelte kopfüber in den geöffneten Kleiderschrank. Dort blieb er sitzen, bedeckt von Kleidungsstücken, und hörte, was Ailton von ihm wollte. „Claudio braucht ein Handy“, sagte der Brasilianer und legte auf. „Am liebsten hätte ich ihm in diesem Moment seinen dicken Hals umgedreht“, sagt Born. Er tat es nicht. „Niemand kann Toni lange böse sein.“

Kein Extra-Urlaub für „Pizza-Toni“

Born blieb auch gelassen, als Ailton ihm einige Jahre später erzählte, dass Pizarro und er sich im Jahr 2000 im vorletzten Spiel vor der Winterpause gegen Cottbus jeweils absichtlich eine Gelbsperre eingehandelt hatten. Sie hofften, früher in den Heimaturlaub fahren zu können. Eigentlich hatten sie sich darauf geeinigt, dass nur einer von ihnen eine Sperre provoziert, und die Wahl war auf Pizarro gefallen. Der saß jedoch zunächst auf der Bank und musste mitansehen, wie sich sein Kumpel Ailton stattdessen eine Gelbe Karte abholte. „Claudio war richtig sauer, sie hatten schließlich etwas anderes abgemacht“, erzählt Born. Trotzig „erarbeitete“ sich der Peruaner nach seiner Einwechslung auch noch eine Verwarnung. Früher nach Hause durfte dann aber weder Pizarro noch Ailton: Trainer Thomas Schaaf ordnete an, dass die ganze Mannschaft zum letzten Spiel des Jahres nach Unterhaching fährt. Die Spieler, die nicht spielen konnten, sollten sich zu den Fans in den Gästeblock stellen. Dort froren also zwei Südamerikaner bei Minusgraden, während sich ihre Mannschaft zu einem 0:0 mühte.

Derartige Anekdoten mit Pizarro und Ailton in der Hauptrolle erzählt Born stets lachend. Dabei klingt er ein wenig sentimental, wie ein Vater, der sich daran erinnert, was für Streiche seine beiden Söhne in der Kindheit ausgeheckt haben. Inzwischen sind die Strolche groß geworden. Ailton ist 45 Jahre alt und hat seine Karriere vor einiger Zeit beendet. Pizarro dagegen spielt mit nun 40 Jahren immer noch. Im Sommer wechselte er zum vierten Mal zu Werder. Dass der Torjäger so oft den Weg zurück nach Bremen fand, dürfte auch mit Jürgen L. Borns guten Beziehungen zur Familie Pizarro und zum Berater Delgado zu tun haben. Wenn Papa Pizarro in Deutschland weilt, trinkt er noch immer gerne Pisco Sour mit dem ehemaligen Werder-Boss. Auch mit Claudio Pizarro Junior trifft sich Born regelmäßig. Er musste daher nicht lange überlegen, was er der Sturmlegende zum 40. Geburtstag schenken soll. „Claudio bekommt einen Gutschein für ein Abendessen“, sagt Born. „Den Ort verrate ich aber nicht.“