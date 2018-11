Schmidts Elfmetertor reicht nicht

Erst Robert Bauer, dann Idrissa Toure, nun auch Niklas Schmidt: Werders Leihspieler bissen sich an diesem Wochenende an nominell schlagbaren Gegnern die Zähne aus.

Immerhin: Bis auf Luca Zander, der dem FC St. Pauli auch beim 1:1 gegen den FC Heidenheim weiter verletzt fehlte, durften sich Werders Leihspieler über jede Menge Spielpraxis freuen. Robert Bauer stand genau wie Idrissa Toure und Niklas Schmidt über die volle Spielzeit auf dem Platz. Ärgerlich nur, dass die weitere Gemeinsamkeit der Exil-Werderaner die war, gegen Teams aus dem Tabellenkeller je drei Punkte liegen zu lassen.

Den Auftakt machte Bauer schon am Sonnabend: Parallel zur Bremer Niederlage gegen Mönchengladbach blieb auch für den Rechtsverteidiger das erwünschte Erfolgserlebnis aus. Durch die Tore von Timo Baumgartl und Erik Thommy schnappten sich stattdessen die Gäste vom VfB Stuttgart im ausverkauften Max-Morlock-Stadion die drei Punkte und rückten bis auf zwei Zähler an den FCN heran.

Noch größer war die Diskrepanz beim Auftritt der U23 von Juventus Turin: Hier mussten sich Toure und Co. Tabellenschlusslicht Albissola 2010 auswärts mit 0:1 geschlagen geben. Das Tor des Tages erzielte Riccardo Martignago.

Schmidt trifft und verliert

Auch Niklas Schmidt kann trotz ordentlicher Leistung nicht zufrieden sein: Dem 7:0 aus der Vorwoche ließ der SV Wehen Wiesbaden eine 2:3-Heimpleite gegen Carl Zeiss Jena folgen. Die Hessen rutschten damit in der engen dritten Liga auf den achten Rang ab, der Rückstand auf Platz zwei beträgt allerdings nur drei Zähler.

Wehen war durch Goalgetter Manuel Schäffler (17.) früh in Führung gegangen und zeigten sich gegen kampfstarke Jenaer zunächst durchaus offensivfreudig. Auch Schmidt selbst glänzte mit einigen starken Pässen und einem Freistoß an die Latte (68.). Allerdings waren es die Gäste, die die Tore machten: Phillip Tietz mit einem Doppelpack (28., 75.) und schließlich Manfred Starke (79.) entschieden die Partie zugunsten des Außenseiters. Per Strafstoß (89.) konnte sich Schmidt zwar noch in die Torschützenliste eintragen, aber am Ende des Tages hieß der Sieger doch Jena.