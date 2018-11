Schmidt zum Probetraining nach Kiel

Wie Idrissa Touré soll auch Niklas Schmidt auf höherem Niveau Spielpraxis sammeln: Bis Donnerstag wird der Kreativspieler beim Zweitligisten Holstein Kiel mittrainieren.

Werder-Talent Niklas Schmidt darf sich für eine Spielzeit in der 2. Bundesliga empfehlen: Wie der Verein am Montagnachmittag bekannt gab, wird der offensive Mittelfeldspieler in den nächsten Tagen ein Probetraining bei Holstein Kiel absolvieren. Die "Störche" suchen nach einer starken letzten Zweitligasaison, in der der Aufstieg in die Bundesliga erst in der Relegation verspielt wurde, nach neuen Kreativspielern als Ersatz für den zum dänischen Meister FC Midtjylland abgewandelten Dominick Drexler.

"Kiel könnte für Niklas eine sehr gute Möglichkeit sein, Spielpraxis auf einem höheren Niveau zu sammeln", wird Werder-Sportchef Frank Baumann auf der Vereinshomepage zitiert. Es ist daher davon auszugehen, dass ähnlich wie bei Idrissa Touré und VVV-Venlo lediglich ein Leihwechsel im Raum steht. In der Vorsaison waren Schmidt drei Tore und vier Vorlagen in 30 Spielen in der 3. Liga gelungen, fünf dieser sieben Scorerpunkte stammen aus den letzten sechs Spielen der Saison.