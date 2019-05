Schmidt steigt mit Wiesbaden auf

Es war eine gute Saison für Niklas Schmidt. Werders Leihspieler kam nicht nur oft zum Einsatz, sondern schaffte mit Wiesbaden nun auch den Zweitliga-Aufstieg über die Relegation.

Eine Schulterverletzung hatte ihn am letzten Spieltag außer Gefecht gesetzt, doch rechtzeitig zur großen Party war Niklas Schmidt wieder fit: Werders Leihspieler feierte am Dienstagabend mit dem SV Wehen Wiesbaden den Zweitliga-Aufstieg. In einem dramatischen Relegations-Rückspiel gewannen die Wiesbadener mit 3:2 beim FC Ingolstadt und setzten sich dank der Auswärtstorregelung denkbar knapp durch. Das Hinspiel hatte Ingolstadt mit 2:1 für sich entschieden.

Schmidt stand in Wiesbadens Startelf, war an den Toren nicht beteiligt und wurde in der 69. Minute ausgewechselt. Im Relegations-Hinspiel hatte der 21-jährige Mittelfeldspieler 18 Minuten auf dem Platz gestanden. Insgesamt kam Schmidt in der abgelaufenen Saison auf 33 Drittliga-Partien mit fünf Treffern und elf Torvorlagen. Der ehemalige Junioren-Nationalspieler trug also seinen Teil zum Aufstieg bei.

Schmidts Leihvertrag in Wiesbaden läuft nun aus, seine Zukunft ist ungewiss. Eine Rückkehr zu Werder ist unwahrscheinlich. Für die U23, die in der Regionalliga spielt, ist Schmidt zu gut. Bei den Profis hat er kaum Chancen auf regelmäßige Einsätze. Werder dürfte ihn entweder verkaufen oder seinen bis 2020 datierten Kontrakt verlängern, um ihn erneut zu verleihen.