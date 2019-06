Schmid bleibt in Wolfsberg

Romano Schmid wird wie erwartet auch in der kommenden Saison leihweise für den Wolfsberger AC auflaufen. Das bestätigte der SV Werder am Freitag.

Romano Schmid bleibt in Österreich: Das 19 Jahre alte Spielmachertalent, erst im Winter von Red Bull Salzburg an die Weser gewechselt, spielt auch in der kommenden Saison zur Leihe beim Wolfsberger AC. Schon in der Rückrunde hatte Schmid beim österreichischen Erstligisten Spielpraxis sammeln dürfen. In der kommenden Spielzeit soll die Zusammenarbeit also fortgesetzt werden – dann sogar mit einem aus Werder-Sicht willkommenen Bonus: „Der WAC wird dank einer starken Spielzeit in der kommenden Saison in der Europa League spielen. Für Romano bietet das die Chance, in einem sehr jungen Alter wertvolle internationale Erfahrung zu sammeln“, erklärte Werder-Sportchef Frank Baumann.

Auch bei Michael Zetterer könnte bald Vollzug gemeldet werden: Wie die „Bild“ berichtet, soll die geplante Leihe zu PEC Zwolle in die Niederlande vor dem Abschluss stehen. Demnach werde der Torhüter für zwei Jahre zum Klub von Ex-Werderaner Lennart Thy verliehen.