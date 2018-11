Schlechter Start für Plogmann und Mbom

Für Luca Plogmann und Jean-Manuel Mbom haben die Tage bei der U19-Nationalmannschaft nicht wirklich gut begonnen. Die erste Partie des Vier-Nationen-Turniers in Armenien ging gegen Portugal direkt verloren.

Missglückter Auftakt für Luca Plogmann und Jean-Manuel Mbom: Werders Jungnationalspieler kassierten mit der deutschen U19 beim Vier-Nationen-Turnier in Armenien eine 0:1-Niederlage gegen Portugal. In einer ereignisarmen, ausgeglichenen ersten Hälfte fielen keine Treffer, das Siegtor kassierte Plogmann schließlich in der 57. Minute. Der Bremer, der in der Startelf stand, hatte zunächst noch stark gegen Pedro Neto (Lazio Rom) pariert, eher er kurz darauf bei dessen Schuss aus spitzem Winkel das Nachsehen hatte.

Jean-Manuel Mbom, der ebenfalls von Beginn an spielte, wurde in der Schlussminute ausgewechselt. Für den deutschen Nachwuchs stehen jetzt noch zwei weitere Partien gegen die Auswahlen der Niederlande (Sonnabend, 14 Uhr) und Gastgeber Armenien (Montag, 11 Uhr) an.

Besser lief es für die deutsche U17 um die beiden Bremer Lasse Rosenboom und Nick Woltemade. Die Werder-Talente holten mit den DFB-Junioren durch ein 4:1 (1:0) gegen Gastgeber Irland den Sieg beim Vier-Nationen-Turnier. Rechtsverteidiger Rosenboom wurde in der 51. Minute ausgewechselt, Stürmer Woltemade kam in der 74. Minute in die Partie. Die Tore für den deutschen Nachwuchs erzielten Kölns Tim Lemperle (4. Minute), die Hoffenheimer Marvin Weiß (63.) und Kerim Calhanoglu (67., Elfmeter) sowie Berlins Marton Dardai (88.). Zuvor hatte die U17 gegen England (2:2) und Tschechien (1:1) unentschieden gespielt.