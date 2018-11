Schlechte Stimmung

Leihstürmer Ishak Belfodil saß zuletzt 90 Minuten draußen. Sein Berater ist verärgert über Frank Baumann, der jetzt seinerseits eine klare Ansage an den Stürmer macht.

Es ist noch keine sechs Wochen her, da hatte es so ausgesehen, als könne es keine andere Entscheidung geben, als mit Ishak Belfodil weiterzumachen. Zwei Tore hatte der Stürmer beim 3:1 in Augsburg erzielt und das dritte vorbereitet. Seitdem allerdings läuft bei Belfodil kaum noch etwas wie gewünscht. Gegen Leipzig saß er beim Anpfiff draußen und zuletzt gegen Dortmund sogar die kompletten 90 Minuten.

Zu allem Überfluss kabbelt sich sein Berater via "Kicker" jetzt auch noch mit Frank Baumann darüber, wie das denn nun wirklich war mit der Option. Baumann hatte kürzlich erklärt, dass Spieler und Verein gemeinsam die Entscheidung getroffen hätten, die Kaufoption nicht zu ziehen. Belfodils Berater behauptet nun, es sei allein die Entscheidung des Spielers gewesen. Baumann, mit dem Vorwurf konfrontiert, bleibt dabei: "Es war eine gemeinsame Entscheidung." Darüber gebe es auch Schriftverkehr.

Wie auch immer. Fakt ist, dass sich mehr und mehr ein Belfodil-Abschied abzeichnet. Werder wirbt intensiv um Leonardo Bittencourt, der acht Millionen Euro kosten soll. Geld, das für Belfodil dann nicht mehr zur Verfügung stünde. Außerdem ist Werder offensiv gut besetzt: An Max Kruse ist kein Vorbeikommen, für Außen sind Florian Kainz und Milot Rashica die ersten Optionen. Dazu sind zwei Kaderplätze im Sturm für die Talente Johannes Eggestein und Josh Sargent reserviert. Fin Bartels kehrt zurück, und Aron Johannsson hat noch einen Vertrag bis 2019.

Nach dem letzten Spiel in Mainz will Werder entscheiden, wie es mit Belfodil weitergeht. Was Baumann bis dahin erwartet, verriet er am Donnerstag auch: "Wir erwarten jetzt von ihm, dass er sich im Training anbietet, um seinen Platz kämpft, und dass Einzelinteressen nicht über das Mannschaftsinteresse gestellt werden."