Schlagabtausch der Ex-Kollegen

Zwei Spitzenspiele noch, dann ist Weihnachten: In der englischen Woche empfängt Werder zunächst die TSG Hoffenheim (Mittwoch, 20.30 Uhr). Unter Flutlicht geht es richtig zur Sache: Mit einem Sieg wäre Werder an den Kraichgauern in der Tabelle vorbei. Mit dabei auf Seiten der Gäste: die Ex-Werderaner Florian Grillitsch und Ishak Belfodil. Wer geht im Schlagabtausch mit den alten Kollegen als Sieger vom Platz? Wir haben die möglichen Startaufstellungen der Teams Position für Position anhand von Klasse, Form und Spielweise miteinander verglichen.

