Schierenbeck kündigt weitere Transfers an

Vier neue Spieler hat Werders U23 bereits für die kommende Saison in der Regionalliga präsentiert. Vollständig ist der Kader aber noch nicht - drei bis vier externe Zugänge dürften noch folgen.

Die Hoffnung war da. Aber sie erfüllte sich offenbar nicht. Zwar hatte Björn Schierenbeck in dieser Woche noch einmal von „Problemen in Zwickau“ erfahren, doch der Drittligist konnte sie lösen – und die vom DFB geforderte Summe von 1,4 Millionen Euro bis zum Stichtag am Mittwoch nachweisen. Er sollte die Lizenz also erhalten, und so deutet derzeit nichts mehr darauf hin, dass Werders U23 der 3. Liga dank einer weiteren Insolvenz doch noch erhalten bleiben könnte.

Die Bremer profitieren auch nicht vom Pech des KFC Uerdingen. Der Verein hatte sich zwar in den Relegationsspielen gegen Waldhof Mannheim den Aufstieg gesichert, einen Teil seiner Lizenz-Unterlagen nach Auskunft des DFB aber zu spät eingereicht. Nun droht den Uerdingern der Entzug ihrer Drittliga-Lizenz. In diesem Fall würde allerdings der Relegationsgegner aus Mannheim einen Platz in Liga drei erhalten – und nicht die Bremer.

Der sportliche Absteiger Werder muss also tatsächlich runter in der Regionalliga Nord. Der kommende Kader nimmt derweil Formen an: In Verteidiger Joshua Bitter (Schalke 04 II) wurde nun der vierte Zugang vermeldet. „Mit ihm können wir einen Spieler präsentieren, der bereits in der Jugend seine Qualitäten unter Beweis stellen konnte und mit Schalkes U19 die Deutsche Meisterschaft gewonnen hat“, sagt der U23-Leiter Schierenbeck. Der 21-jährige Bitter absolvierte in der vergangenen Saison 26 Einsätze für S04 II in der Oberliga Westfalen und erzielte dabei zwei Tore. Zuvor hatte Werder bereits Christian Groß (VfL Osnabrück), Florian Dietz (FC Carl Zeiss Jena) und Torhüter Eduardo Dos Santos Haesler (MSV Duisburg) verpflichtet.

Transferaktivitäten noch nicht abgeschlossen

„Aber wir sind noch am Ball“, sagt Schierenbeck. Er geht davon aus, dass noch drei, vier externe Zugänge folgen werden. Auf diese Weise – und zusammen mit dem halben Dutzend Nachwuchsspielern aus der eigenen U19 – soll der Aderlass aufgefangen werden. Schließlich waren vor einigen Wochen zwölf Spieler verabschiedet worden. Nun steht sogar Abgang Nummer 13 fest: Innenverteidiger Dominic Volkmer geht ebenfalls und wird zum Zweitligisten SSV Jahn Regensburg wechseln.

Von den Optionen der anderen Abgänge ist noch nicht allzu viel bekannt. Klar ist, dass sich Routinier Marc-Andre Kruska dem F91 Düdelingen anschließen wird. Der Luxemburger Meister soll zudem Interesse an Philipp Eggersglüß und Leon Jensen haben. Diese beiden Nachwuchskicker sind aber auch in der 3. Liga gefragt, während Torhüter Eric Oelschlägel und Verteidiger Jesper Verlaat Kontakte in die 2. Bundesliga nachgesagt werden.

In welche Richtung es bei Dennis Rosin und Marc Pfitzner gehen wird, ist dagegen noch offen. Das gilt auch für Torhüter Dario Thürkauf, Mattis Daube, Tian Ci und Damir Bektic – ein Quartett, das kaum bis gar nicht in der 3. Liga in Erscheinung getreten war.