Schicke dein bestes Fifa-Tor!

Du bist ein Fifa-Zocker und schießt mit Werder die schönsten Tore? Dann immer her damit - sende uns dein Traumtor mit den Grün-Weißen und mit etwas Glück schicken wir dich dafür ins Weserstadion.

Du willst dabei sein? Kein Problem! Schick uns einfach bis zum 31. August dein bestes Fifa-Tor per Mail an feedback@meinwerder.de. Das Video darf maximal 30 Sekunden/ 30 MB lang sein. Bitte schreib deinen vollen Namen oder einen Nickname dazu, mit dem wir dein Video veröffentlichen dürften. Im besten Fall kannst du mit deinem Tor zwei Karten für Werders Heimspiel gegen Nürnberg gewinnen.

Wie entscheidet sich, wer gewinnt?

Wir werden uns jedes Video anschauen und aus den Einsendungen unsere drei Favoriten bestimmen. Welches der drei Videos gewinnt, entscheiden unsere User in einem Voting.

Woher weiß ich, ob ich gewonnen habe?

Das Voting endet am 9. September, 24 Uhr. Am 10. September wird der Gewinner per Email von uns informiert.

Allgemeine Teilnahmebedingungen

Alle Teilnehmer erklären sich mit Einsenden ihres Videos bereit, dass wir ihre Videos zur Berichterstattung über E-Sports auf den digitalen Kanälen von MEIN WERDER und dem WESER-KURIER veröffentlichen. Die Teilnehmer bestätigen damit außerdem, dass sie die Urheber- und/oder Nutzungsrechte an dem eingesendeten Video besitzen und durch die Veröffentlichung des Videos keine Rechte Dritter verletzt werden.

Die Teilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich. Von der Teilnahme ausgeschlossen, sind Mitarbeiter der WESER-KURIER digital GmbH und der BTAG.

Wir erheben und verwenden bei einer Gewinnspielteilnahme die uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten, z.B. Kontaktdaten, zweckgebunden nur dann und nur in dem Umfang, soweit dies erforderlich ist.

Eine Nutzung oder Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht.

Nach Ermittlung des Gewinners werden alle Daten der Gewinnspielteilnehmer gelöscht.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.