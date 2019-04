Schalke-Konzept nicht gut genug für Werder

Mit einfachen, aber sehr wirkungsvollen Mitteln begegnet Schalke der Bremer Tormaschine und stellt Werder eine Stunde lang vor einige große Probleme. Schalke scheitert am Ende an ein paar leichten Fehlern zu viel und fällt nach dem ersten Gegentreffer fast in sich zusammen. Werder dagegen reichen vergleichsweise wenige offensive Momente und eine konzentrierte Defensivleistung zum Einzug ins Halbfinale.

