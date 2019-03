Schalke trennt sich von Tedesco

Werders Pokalgegner, Schalke 04, hat am Donnerstag seinen Trainer Domenico Tedesco freigestellt. Nun übernimmt ein alter Bekannter, der von einem Eurofighter unterstützt wird.

Nun ist es doch passiert: Domenico Tedesco wurde am Donnerstag beim FC Schalke 04 freigestellt. Huub Stevens wird zusammen mit Mike Büskens interimsmäßig übernehmen und mindestens im kommenden Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig auf der Bank sitzen. Damit hat Werders Viertelfinal-Gegner im DFB-Pokal (3. April, Anstoß 20.45 Uhr) nach zuletzt schwachen Leistungen in Bundesliga und Champions League die Reißleine gezogen.

„Wir haben uns diese Entscheidung alles andere als leicht gemacht, denn Domenico Tedesco genießt eine große Wertschätzung auf Schalke. In der vergangenen Saison konnte er eine sehr positive sportliche Entwicklung einleiten, die mit der Vizemeisterschaft ihren Höhepunkt fand“, wird Schalkes neuer Sportvorstand Jochen Schneider auf der vereinseigenen Website zitiert. Die Entwicklung in dieser Saison sei unter dem Strich jedoch negativ verlaufen, fügte Schneider an.

„Bei meinem Amtsantritt habe ich diesbezüglich eine Trendwende eingefordert, die angesichts der ernsten sportlichen Situation in der Bundesliga zwingend notwendig ist. Wir sind nach reiflicher Überlegung zu der Erkenntnis gekommen, dass diese in der aktuellen personellen Konstellation nicht mehr möglich ist“, sagte Schalkes Sportvorstand.