Werder ist eine Nummer zu groß für Schalke – über diese These diskutieren vier Journalisten der Funke-Mediengruppe im „Reviersport“-Podcast.

Am Sonnabend (18.30 Uhr) gastiert Werder bei Schalke 04. Die Sportjournalisten Christian Hoch, Andreas Ernst, Christian Brausch und Marian Laske von der Funke-Mediengruppe vergleichen im „Reviersport“-Podcast die beiden Teams und finden: Die Bremer sind aktuell einfach besser.

„Die Schalker spielen auch in dieser Saison wieder sehr verhalten“, sagt Laske und fügt hinzu: „Schalke muss ein bisschen so sein wie Werder.“ Die Bremer hätten Lösungen im Offensivspiel und seien taktisch variabel, so Laske. „Ich finde die Bremer aktuell deutlich besser als die Schalker, mir gefällt der Ansatz besser.“ Ein Sonderlob gibt es für drei Bremer: Mit Davy Klaassen, Maximilian Eggestein und Max Kruse verfüge Werder über „unfassbare Qualität“. Die Talkrunde kritisiert zudem die defensive Spielweise der Königsblauen unter Coach Domenico Tedesco und meint, dass Schalke seine Spieler bisher glücklich gewonnen habe.

Den Podcast (Schalke-Werder-Part ab 6:20 Minute) gibt es hier.

