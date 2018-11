Schaaf wird Technischer Direktor

Es hatte sich lange angedeutet, jetzt ist es offiziell: Thomas Schaaf kehrt als Technischer Direktor zu Werder zurück. Das teilte der Klub am Montagvormittag mit.

Thomas Schaaf, der mit Werder 2004 als Trainer das Double holte, kehrt zurück. Ab 1. Juli wird er Technischer Direktor. „Wir haben in den vergangenen Monaten unsere sportlichen Strukturen im Profi- und Ausbildungsbereich sehr genau unter die Lupe genommen und sie für die Zukunft aufgestellt. Thomas Schaaf in dieser Position ist für mich eine Schlüsselstelle in der Verzahnung zwischen Profi- und Ausbildungssektor. Ich freue mich sehr, dass wir einen Fußballfachmann mit seiner Expertise dafür gewinnen konnten“, wird Sportchef Frank Baumann in der Klubmitteilung zitiert.