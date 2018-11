Schaaf macht Sargent Hoffnung

Bei Werders U23 ist Josh Sargent bereits unangefochtener Leistungsträger. Bald könnte der US-Stürmer auch für die Profis spielen, sagte Thomas Schaaf gegenüber dem TV-Sender Sport1.

Fünf Tore hat Josh Sargent bereits für Werders Regionalligamannschaft geschossen und ist damit der erfolgreichste Stürmer des Teams. Gegen St. Pauli, am vergangenen Montag, wäre um ein Haar ein weiteres dazugekommen, doch Sargent wurde durch ein Foul im Strafraum gestoppt. Den entscheidenden Treffer zum 1:0 markierte stattdessen Jonah Osabutey.

Doch auch so wünschen sich viele Fans bereits sehnlichst, Sargent im Profikader der Bremer zu sehen. „Ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern. Wir wissen, was wir an ihm haben“, sagte Thomas Schaaf, Technischer Direktor bei Werder, während der Partie der U23 gegen die Hamburger gegenüber dem TV-Sender Sport1. Bislang trainiert der 18-jährige Sargent vornehmlich bei den Profis, sammelt aber in der U23 Spielpraxis. Werder will so sicherstellen, dass der US-Stürmer behutsam an das Bundesliganiveau herangeführt wird.