Sargent – zu gut für die U23?

Zu gut für die vierte Liga - noch nicht reif für die Bundesliga? Werders Verantwortliche wandeln im Umgang mit Joshua Sargent auf einem schmalen Grat, haben aber aus der Vergangenheit gelernt.

Es sind wohl eine Menge rhetorische Taktik und ein gewisses Maß an Diplomatie dabei, wenn die Verantwortlichen von Werder Bremen über Joshua Sargent sprechen. Frank Baumann und Florian Kohfeldt gehen im Austausch mit den Fragestellern jedenfalls besonders bedächtig vor, wenn es um den US-Amerikaner geht. Die Aufregung um das Talent ist ohnehin schon groß genug, da wollen Werders Macher verständlicherweise etwas Druck aus dem Kessel rausnehmen.

Sargent soll in der zweiten Mannschaft langsam herangeführt werden in dieser Saison und vielleicht den einen oder anderen Einsatz bei den Profis bekommen. In der Hauptsache soll die sportliche Heimat des US-Amerikaners aber die Regionalliga Nord sein und nicht die Bundesliga. So ist zumindest die aktuelle Lesart.

Baumann und Kohfeldt sind vorsichtig geworden. Bei Johannes Eggestein hatte sich vor zwei Jahren eine Art Selbstläufer entwickelt, dessen Entwicklung trotz aller Versuche einer nüchternen, realistischen Einordnung nur noch sehr schwer einzufangen war und letztlich in einer ziemlich überzogenen Erwartungshaltung gipfelte. Das soll sich im Umgang mit Sargent nicht wiederholen.

Nationalspieler unter besonderen Umständen

“Ich habe Sorge, dass eine zu große Erwartungshaltung entsteht, ein Hype, den man dann nicht mehr einfangen kann. Ich habe da schon schlechte Erfahrungen gemacht”, sagte Kohfeldt schon im Mai über Sargent. Inzwischen ist der junge Stürmer A-Nationalspieler, steuerte bereits einen Länderspieltreffer für die USA bei.

Dass mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika und dem Verpassen der Qualifikation für das jüngste WM-Turnier in Russland derzeit in radikaler Neuaufbau der US-Nationalmannschaft stattfindet, ist bei all der Euphorie um Sargent zuletzt zu oft nur Randnotiz. Ein Testspieltreffer gegen Bolivien bedeutet schließlich nicht automatisch, dass ein Talent bereits jetzt die Reife für den Herrenbereich besitzt.

Nachdem Sargent nun aber die komplette Vorbereitung mit der Bundesligamannschaft mitgemacht hat und gezeigt hat, dass er auch bei den Profis mithalten kann, dürfte es in Bremen allerdings nicht leichter werden, die Nüchternheit in den Umgang mit der Personalie zurückkehren zu lassen.

Regionalliga oder Bundesliga?

Ein großes Problem ist, wo Sargent in naher Zukunft tatsächlich zu verorten ist. Bei einer Mannschaft zu trainieren, um dann am Wochenende bei der anderen Mannschaft zu spielen, ist nicht die optimale Lösung. Schon gar nicht für einen 18-Jährigen, der auch ein gewisses Maß an Routine erlernen muss. Schließlich absolviert Sargent seine erste “richtige” Saison im Erwachsenenbereich und muss sich an die Trainingsumfänge und -intensität erst gewöhnen.

Kohfeldt ist alles andere als ein Fan davon, einen Spieler dauerhaft hin- und herzuschieben zwischen den Profis und der U23, um den dann womöglich zwischen den Welten zu verheizen. Durch den Abstieg der zweiten Mannschaft ist die Kluft zwischen beiden Teams nochmals größer geworden. Auch deshalb scheint Sargent trotz seiner Jugend für die vierte Liga auf vielen Ebenen als zu gut. Der Spieler bringt eine gute Intuition mit und etwas, das man nur schwerlich lernen kann: Die Gabe, sich nicht nur für den ersten Ball richtig zu positionieren, sondern auch ein Gespür dafür zu haben, wo ein Abpraller oder abgefälschter Ball landen könnte.

Ein gesundes Selbstbewusstsein

Diese besondere Antizipationsfähigkeit gepaart mit seiner wuchtigen Erscheinung und der nötigen Explosivität in Ballnähe lassen Strafraumaktionen gegen Gegenspieler aus der Regionalliga oftmals sehr leicht erscheinen. Für den Kopf ist diese vermeintliche Überlegenheit aber durchaus ein Problem. Wenn man sich zu sehr auf das verlässt, was man gut kann, stagniert automatisch die Entwicklung.

Nun macht Sargent nicht den Eindruck, als sei er zu schnell mit zu wenig zufrieden. Ganz im Gegenteil: Dieses offenbar typisch amerikanische Selbstverständnis und der unerschütterliche Glaube an sich selbst sind Markenzeichen, ohne dabei überheblich oder gar arrogant zu wirken. In jedem Training und bei jedem Spiel aber immer mal wieder an seine Grenzen zu stoßen, hält wach und die Aufmerksamkeit hoch und verstärkt am Ende die Lerneffekte.

Ein bisschen Wundertüte

Sargent bringt schon erstaunlich viele Fähigkeiten mit und zwar auch solche, die die meisten anderen Stürmer bei den Profis in der Ausprägung nicht haben. Sargent hat einen überragenden Körper und die Fähigkeit, sich auch von der harten Gangart des Gegners nicht abschrecken zu lassen. Dazu ein gutes Verhalten als Wandspieler, wenn es gilt, den Ball abzuschirmen und die Mitspieler nachrücken zu lassen und natürlich die Unerschrockenheit im Strafraum, gerade bei hohen Zuspielen. Viele gute Kopfballspieler hat Werder nicht mehr unter seinen Offensivkräften. In manchen Spielsituationen kann ein kräftiger Keilstürmer aber eine ganz andere Note ins Spiel bringen.

Sargent ist noch ungeschliffen, seine Intuition steht ihm manchmal auch ein wenig im Weg, wenn er sich an taktische Abläufe halten soll, dann aber eher seinem Instinkt folgt. Und fußballerisch wechseln sich gute Aktionen noch zu oft mit ein paar ungestümen Versuchen ab. Das wirkt in den Bereich noch nicht ausgeglichen, ein wenig kantig und und zu sehr wie eine Wundertüte. Aber als Überraschungsmoment in der Bundesliga könnte Sargent wohl schnell ziemlich wertvoll werden.

“Vielleicht wird der eine oder andere in dieser Saison schon mehr Einsatzzeiten bekommen, als man sich jetzt denkt”, sagte Kohfeldt über die Nachwuchsspieler, die im ersten Trainingslager im Zillertal dabei waren. Auf Joshua Sargent könnte das durchaus zutreffen.