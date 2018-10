Sargent trifft gegen Peru

Ein Freistoß von rechts auf Höhe des Sechzehners, ein cleverer Laufweg und etwas Glück waren das Rezept zum Tor von Josh Sargent im Testspiel der USA gegen Peru. Der 18-jährige Werder-Stürmer erzielte in der 49. Minute der Partie, die nach mitteleuropäischer Zeit um 1.30 Uhr nachts angepfiffen wurde, das Tor zur 1:0-Führung der Amerikaner.

Es war der fünfte Einsatz, das zweite Spiel von Beginn an und auch das zweite Länderspieltor für die A-Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten für Sargent. Die Partie endete letztlich 1:1, weil Perus Edison Flores in der 86. Minute zum 1:1-Endstand ausglich.

Moving up the ranks!



18-year-old @joshsargent out here playin' like a general. pic.twitter.com/U2LaJegeb4