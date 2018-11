Sargent trifft auf die Elite

Die rote Lockenpracht fällt überall auf, ob auf dem Trainingsplatz in Bremen oder im Stadion von Genk in Belgien. Dort bereitete sich Josh Sargent am Montag auf sein sechstes Länderspiel für die USA vor. Gegen den späteren Weltmeister Frankreich hat Werders Sturm-Hoffnung im Sommer schon ein paar Minuten bekommen, nun geht es am Dienstag gegen einen weiteren Großen des Weltfußballs: Italien. Die Innenverteidigung der „Squadra Azzurra“ bilden nach wie vor Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini von Juventus Turin. Obwohl einer der beiden bereits abgereist ist, wird es eine der bislang größten Herausforderungen als Profi für Sargent.

