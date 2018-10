Sargent soll nächsten Schritt machen

Josh Sargent könnte demnächst auch in der Bundesliga für Werders Profis auflaufen. Die Zeit, in der der US-Stürmer dauerhaft bei der U23 spiele, sei bald vorbei, sagte der Werder-Coach.

Zweites Länderspiel von Beginn an, zweites Tor: Josh Sargent hat in der Nacht auf Mittwoch in den USA beim 1:1 gegen Peru als Torschütze geglänzt. In Bremen darf das Sturm-Talent, das bei den Profis mittrainiert, sein Können in Pflichtspielen aktuell nur in der U23 zeigen – noch. Denn damit könnte es schon bald vorbei sein. „Die Phase, in der er komplett bei der U23 spielt und immer fest dorthin geht, ist für ihn bald beendet“, sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt am Mittwoch.

Die U23 muss nach seiner Rückkehr von der Nationalmannschaft an diesem Freitagabend ohne Sargent auskommen, wenn in der Regionalliga Nord ab 19.30 Uhr das wichtige Spiel beim VfB Lübeck ansteht. Wenn die Profis am Dienstag in Lohne gegen den Zweitligisten Arminia Bielefeld testen, werde Sargent jedoch definitiv dabei sein, erklärte Kohfeldt. Das 18-jährige Sturmtalent absolvierte in dieser Saison bislang zehn Regionalliga-Spiele für Werders U23. Dabei gelangen ihm sechs Tore und zwei Vorlagen.

Seine Qualitäten stellte Sargent im US-Länderspiel gegen Peru bei einer Freistoßvariante unter Beweis: In der 49. Minute setzte er sich geschickt von seinem Mitspieler in den Rückraum ab und traf mit rechts ins Tor. Damit war Sargent erst der vierte US-Spieler, dem vor seinem 19. Geburtstag sein zweiter Länderspieltreffer gelang und insgesamt der drittjüngste. Macht er so weiter und bleibt gesund, darf sich Sargent im November auf zwei ganz besondere Herausforderungen freuen: Dann trifft das US-Team im Wembleystadion auf England und in Belgien auf Italien.