Sargent rettet Punkt gegen Norderstedt

Werders U23 hat sich beim Pflichtspieldebüt von Joshua Sargent mit 1:1 von Eintracht Norderstedt getrennt. Der US-Stürmer traf zum Ausgleich.

Nachdem Joshua Sargent die vergangenen Wochen bei den Profis trainierte und zuletzt am Sonntag im Test der ersten Mannschaft gegen den FC Groningen mitspielte, fand sein Pflichtspieldebüt für Werder in einem überschaubareren Rahmen statt: In der Regionalliga-Partie bei Eintracht Norderstedt stand Sargent für die U23 von Beginn an auf dem Platz und bewies bei seinem Ausgleichstreffer seinen Torriecher.

Der 18-Jährige schlug sich sei bei seinem Debüt sehr ordentlich. Sargent lauerte nicht nur in der Spitze, sondern ließ sich oft fallen, forderte Bälle und versuchte Angriffe zu initiieren. Doch ein nennenswerter Torabschluss wollte weder ihm, noch seinen Teamkollegen in der ersten Halbzeit gelingen, denn oft fehlte Werders U23 bei den Zuspielen im letzten Angriffsdrittel die Präzision oder das Timing.

Noch schwieriger wurde es in der zweiten Halbzeit. Nach einer roten Karte für Isaiah Young (50. Minute) musste Werder in Unterzahl weiterspielen, die Nick Brisevac zur Führung für die Hausherren nutzte (63.). Gut, dass Werder auf die Fähigkeiten von Sargent vertrauen konnte. Der Angreifer stand nach einer Flanke von Joshua Bitter goldrichtig und traf zum Ausgleich (79.).

Für Werder war es das zweite Unentschieden im zweiten Spiel. Am Freitagabend steht dann das erste Highlight der Regionalliga-Saison auf dem Programm. Werders U23 empfängt die Reserve des HSV zum „kleinen Nordderby“. Anstoß ist um 19 Uhr auf Platz 11.