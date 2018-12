„Sargent nicht zu hoch jubeln“

Werders Technischer Direktor Thomas Schaaf hat in der „Deichstube“ dafür geworben, weiterhin Geduld bei Josh Sargent zu haben. Zudem schrieb er im Hinblick auf das Dortmund-Spiel über BVB-Trainer Lucien Favre.

Erster Ballkontakt, erstes Bundesligator: Das Debüt von Josh Sargent am vergangenen Freitag gegen Düsseldorf hätte nicht besser laufen können. Kein Wunder, dass in Bremen ein kleiner Hype um den 18-Jährigen entstanden ist. Dazu äußerte sich nun Werders Trainerlegende und amtierender Technischer Direktor Thomas Schaaf in seiner Kolumne für die „Deichstube“: „Bei Sargent möchte ich – genauso wie Trainer Florian Kohfeldt – dafür werben, ihn jetzt nicht zu hoch zu jubeln. Bitte nicht vergessen: Josh ist noch ein ganz junger Bursche, er könnte noch in der U19 spielen.“

Zwar sei Sargent gerade körperlich schon sehr weit, doch man müsse vernünftig bleiben, „um eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen". Schaaf verglich hierzu Sargent mit Dortmunds Shootingstar Jadon Sancho, der ebenfalls erst 18 Jahre alt ist, beim BVB aber schon Leistungsträger der Profi-Elf. Sanchos Leistung resultiere aus einem guten „Aufbau in der Vergangenheit. Das begann schon in England. Außerdem gehen auch die Dortmunder sehr behutsam mit ihren Talenten um“, man solle sich also nicht von Schlagzeilen blenden lassen.

Am kommenden Sonnabend um 18.30 reist Werder zum Gastspiel nach Dortmund. Dies sei für die Mannschaft „eine große Herausforderung“, was auch an BVB-Trainer Lucien Favre liege: Dieser liefere „klasse Arbeit ab. Ich schätze ihn als Kollegen wirklich sehr“, so Schaaf. Es habe immer Spaß gemacht, sich mit ihm als Trainer zu messen, „weil wir ähnliche Ansätze beim Fußball haben".

