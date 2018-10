Sargent mischt mit, Duo individuell

Während die Werder-Startelf aus dem Leverkusen-Spiel drinnen regenerierte, waren die Reservisten am Montagvormittag draußen auf dem Platz. Mit dabei: Sturm-Talent Josh Sargent.

Die Werder-Profis trainierten am Montagvormittag in zwei Gruppen. Diejenigen, die gegen Bayer Leverkusen (2:6) in der Startelf gestanden hatten, plus der zur Pause eingewechselte Claudio Pizarro absolvierten eine regenerative Einheit in den Katakomben des Weserstadions. Die Spieler, die wenig oder gar nicht zum Einsatz gekommen waren, waren auf dem Trainingsplatz aktiv.

Auch Josh Sargent mischte bei der 40-minütigen Einheit der Reservisten mit. Aron Johannsson (Sprunggelenksprobleme) und Philipp Bargfrede (Muskelfaserriss) waren ebenfalls auf dem Rasen, arbeiteten aber individuell.

Vielleicht heißt es für ihn ja am Mittwoch im #DFBPokal gegen Flensburg: Auflaufen statt Aufräumen. Josh #Sargent war am Montagvormittag wieder bei den Profis dabei. #Werder pic.twitter.com/btJjr8zVsV — Mein Werder (@WK_MeinWerder) October 29, 2018