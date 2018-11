Sargent gegen Kolumbien eingewechselt

Josh Sargent war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag für die US-Nationalmannschaft im Einsatz. Der Werder-Stürmer wurde gegen Kolumbien spät eingewechselt, konnte am Spielstand aber nichts mehr ändern.

Es war sein vierter Einsatz in der A-Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten von Amerika. Josh Sargent wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei der 2:4-Testspielniederlage gegen Kolumbien erst in der 83. Minute für den Hannoveraner Bobby Wood eingewechselt. Zu dem Zeitpunkt stand es bereits 2:4, der 18-Jährige konnte an der Niederlage der USA nichts mehr ändern.

Zur Pause führte Kolumbien durch einen Treffer von Bayerns James Rodriguez mit 1:0. Nach Wiederanpfiff konnten die Amerikaner das Spiel jedoch drehen. Kellyn Acosta und Wood trafen das Spiel in der 50. und 53. Spielminute per Doppelschlag. Kolumbien antwortete durch Treffer Carlos Bacca (56.), Falcao (74.) und Miguel Borja (79.), die den 4:2-Sieg der Südamerikaner perfekt machten.