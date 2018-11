Sargent für US-Nationalteam nominiert

Josh Sargent könnte Ende Mai sein Debüt für die A-Nationalmannschaft der USA feiern. Das Werder-Talent wurde für das Länderspiel gegen Bolivien nominiert.

Für Werder kann Josh Sargent sein Profidebüt frühestens in der kommenden Saison geben, für die US-Nationalmannschaft könnte das schon in gut einer Woche der Fall sein: Der 18-Jährige konnte durch starke Leistungen in der U17- und U20-Nationalmannschaft auf sich aufmerksam machen – und sich so für den A-Kader empfehlen, für den ihn US-Coach Dave Sarachan nun erstmals nominierte. Sargent darf hoffen, beim Testspiel gegen Bolivien am 28. Mai in Chester (Bundesstaat Pennsylvania) zum ersten Mal für die A-Nationalmannschaft aufzulaufen.

Auch wenn Sargent aufgrund der fehlenden Spielgenehmigung bislang kein Pflichtspiel für Werder absolvieren konnte, weiß Sarachan um die Qualitäten des jungen Stürmers: „Ich habe Dinge in Josh gesehen, wo ich es für einen guten Moment hielt, ihn in die A-Nationalmannschaft zu bringen.“ Sargent habe die Kraft und Stärke, auf diesem Niveau zu spielen, sagte der US-Trainer im Interview auf der US-Verbandshomepage. Jetzt stelle sich die Frage, ob er sich an die Geschwindigkeit des Spiels und die Körperlichkeit auf dem höheren internationalen Niveau anpassen könne. „Die Art und Weise, wie er kurz vor der Weltmeisterschaft im U20-Kader gestanden hat, hat gezeigt, dass er in der Lage ist, größere Herausforderungen zu meistern“, sagte Sarachan.

Werder-Stürmer Aron Johannsson, der sich am Saisonende mit Sprunggelenksproblemen herumgeplagt hatte, wurde indes nicht für die anstehenden Länderspiele der US-Nationalmannschaft berufen.

Mit dabei ist Julian Green vom Zweitligisten Greuther Fürth, der nach zwei Jahren in die Nationalmannschaft zurückkehrt. Außerdem wurden die Bundesliga-Profis Christian Pulisic (Borussia Dortmund) und Weston McKennie (Schalke 04) nominiert. Die USA, die sich nicht für die WM in Russland qualifiziert haben, bauen ein neues Team auf. 15 der 22 berufenen Spieler sind jünger als 22 Jahre.

Den kompletten US-Kader gibt es hier.

Das ganze Interview mit US-Coach Sarachan in englischer Sprache gibt es hier.