Sargent führt U23 zum Sieg

Die U23 von Werder hat sich in einer umkämpften Partie bei SV Drochtersen/Assel in der Regionalliga Nord drei Punkte gesichert. Josh Sargent und Florian Dietz erzielten die Treffer zum 2:0-Sieg.

Durch Tore von Sargent und Dietz fuhr Werders U23 am Sonntagnachmittag einen 2:0-Auswärtssieg gegen den SV Drochtersen/Assel ein. Damit sprang das Team von Sven Hübscher auf Rang drei in der Regionalliga Nord.

Simon Straudi setzte in der 38. Minute Sargent mit einem Steilpass in Szene, den dieser humorlos aus gut zwölf Metern von halbrechts an DA-Keeper Patrick Siefkes vorbei ins Netz schoss. Zuvor war das Spiel eine zähe Angelegenheit. Beide Teams schenkten sich nichts. Drochtersen/Assel wurde hauptsächlich nach Standards gefährlich, ließ aber die entscheidende Präzision vermissen.

In der zweiten Halbzeit ging es ähnlich umkämpft weiter. Gefährliche Torchancen gab es nur wenige, dafür etliche Gelbe Karten. In der 66. Minute köpfte Fridolin Wagner auf das Tordach. Auf Seiten der Gastgeber verzog Jasper Gooßen in der 74. Minute. Sein Schuss ging über das Tor von Werder. In der zweiten Minute der Nachspielzeit machte Dietz den Sack zu: Nach einem Solo legte Christian Groß für Dietz ab, der zum 2:0 einschob.

Am Mittwoch geht es bereits weiter für das Team von Trainer Sven Hübscher. Dann wird der Meister der vergangenen Saison, Weiche Flensburg, zu Gast auf Platz 11 sein.