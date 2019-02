„Sargent fühlt sich als zentraler Stürmer wohler“

Unsere Experten diskutieren in dieser Folge über den Werder-Weg, die Ausbildung der Talente. Dabei werfen sie einen Blick auf Josh Sargent, der zuletzt gegen Stuttgart erstmals in der Startelf stand, sich aber nicht so wirklich zurecht fand. Weitere Themen sind Niklas Schmidt, der in der dritten Liga bei Wehen-Wiesbaden überzeugt, und auch Milos Veljkovic, der momentan gegenüber Sebastian Langkamp hinten ansteht.

