Sargent fliegt aus Gold-Cup-Kader

Eigentlich war Josh Sargent im US-Kader für den anstehenden Gold Cup erwartet worden. Nun wurde der Werder-Angreifer aber völlig überraschend von Nationaltrainer Gregg Berhalter aus dem Aufgebot gestrichen.

Das ist ein Hammer: Josh Sargent wird nicht zum Kader der US-amerikanischen Nationalmannschaft gehören, der ab dem 15. Juni beim Gold Cup in den USA, Jamaika und Costa Rica auf Torejagd geht. Nationaltrainer Gregg Berhalter strich den 19-Jährigen doch recht unerwartet aus dem Kader. Im Vorfeld war Sargent extra nicht zur U20 seines Heimatlandes eingeladen worden, die aktuell in Polen an der Weltmeisterschaft teilnimmt.

„Wie immer mussten einige schwierige Entscheidungen für diesen Kader getroffen werden, und ich bin äußerst zufrieden mit dem bisherigen Erfolg der Spieler in diesem Jahr“, sagte Berhalter am Donnerstag. „Wir hatten in den letzten sechs Monaten die Gelegenheit, einen Blick auf den Spielerpool zu werfen, und wir fühlen uns großartig in Bezug auf die Gruppe, die versuchen wird, den Gold Cup zu gewinnen.“ Nach einem kometenhaften Aufstieg in der Hinrunde kam Sargent bei Werder zuletzt kaum noch zum Zuge. „Ich hatte das Gefühl, dass Josh das Unbekümmerte und Freche etwas verloren hat. Mit dem A-Nationalteam und den Bundesligatoren ist in den vergangenen Monaten viel auf ihn eingeprasselt“, hatte Chefcoach Florian Kohfeldt im vergangenen April gesagt.

Beim jüngsten Testspiel der USA am Mittwochabend (Ortszeit) in Washington, D.C. gegen Jamaika spielte Sargent noch durch, konnte die 0:1-Niederlage seines Teams letztlich aber auch nicht verhindern. Die USA gehen als Titelverteidiger in den Gold Cup 2019, in der Gruppe D trifft die Auswahl zunächst auf Guyana, Trinidad und Tobago sowie Panama. Für Sargent geht es dagegen urplötzlich in den Urlaub, statt zweier möglicher Turnier wird er nun kein einziges spielen.