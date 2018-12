Sand vor Augen

Die Werder-Frauen gastieren beim SC Sand, einem Gegner, der aufgrund wechselhafter Leistungen schwer einzuschätzen ist. Trainerin Carmen Roth rechnet sich mit ihrem Team durchaus Chancen aus.

Werders Fußballerinnen wissen nicht so genau, was sie erwartet, wenn sie am Sonntag (11 Uhr) zum Bundesligaspiel beim SC Sand antreten. Der Gastgeber gilt nach dem Verlauf der vergangenen Wochen nämlich als sehr wankelmütig. Nachdem der Tabellensiebte im Oktober den MSV Duisburg noch mit 1:0 geschlagen hatte und anschließend zu einem 1:1 gegen die Bayern gekommen war, schied er im Pokalspiel gegen Hoffenheim nach Verlängerung aus (1:2) und musste sich dem VfL Wolfsburg zuletzt sogar mit 0:9 geschlagen geben.

„Der SC Sand ist kein Gegner auf Augenhöhe“, sagt Werder-Trainerin Carmen Roth, „aber er ist ein Gegner, von dem man etwas mitnehmen kann.“ Ihr Team belegt derzeit den elften Rang, liegt also nicht so weit entfernt vom SCS. Allerdings sammelten die Bremerinnen lediglich vier Punkte, während Sand immerhin elf Zähler auf dem Konto hat – es klafft eben eine Lücke zwischen dem Mittelfeld und dem Tabellenkeller. Allerdings: In den vergangenen Wochen wusste Werder immer mal wieder zu überzeugen, beim 1:1 gegen Essen, teilweise auch im Pokalduell und im Punktspiel gegen die Bayern (0:3/1:4).

„Diese relativ guten Leistungen wollen wir jetzt in Sand zeigen, und dann haben wir auch die Möglichkeit zu punkten“, sagt Roth. Nur die Spielweise des Gastgebers dürfte ihrem Team nicht besonders zusagen: Der SC kommt aus einer stabilen Abwehr und kassierte erst 14 Gegentreffer. Er lauert also ebenso auf Konter wie die Bremerinnen. Angesichts von nur sechs erzielten Toren bliebt Roth indes nichts anderes übrig als auf eine stabile Defensive zu setzen. „Wir werden mit Kampf und Leidenschaft dagegenhalten“, unterstreicht die Trainerin. In Katharina Schiechtl (muskuläre Probleme) wird dabei erneut eine Abwehr-­Säule fehlen.