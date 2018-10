Saisondebüt für Doppelpacker Eggestein

Der „Kicker“ hat die gute Leistung von Maximilian Eggestein beim 2:0 gegen Schalke 04 gewürdigt – und Werders Doppeltorschützen in die Elf des Tages befördert. Zum ersten Mal in dieser Saison.

Diese Nominierung kommt wenig überraschend: Werders Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein, Doppeltorschütze und somit Matchwinner beim 2:0-Auswärtserfolg gegen den FC Schalke 04, steht in der Elf des Tages vom „Kicker“. Was dann doch ein bisschen überrascht: Es ist die erste Nominierung des 21-Jährigen in dieser Saison. Dabei hat Eggestein in dieser Spielzeit bislang fast ausnahmslos gute Leistungen geboten. In den acht Bundesligaspielen gelangen ihm schon vier Tore, einen weiteren Treffer bereitete er vor.

Die komplette Elf des Tages gibt es in der aktuellen „Kicker“-Printausgabe.