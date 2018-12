Sahins Spielwiese

Wer in Meinerzhagen nach Nuri Sahin fragt, bekommt immer eine Antwort. Der Werder-Profi hat seine Heimatstadt während seiner erfolgreichen Karriere nie vergessen und sorgt seit 2015 dafür, dass der RSV Meinerzhagen fußballerisch auf Erfolgskurs liegt. Sahin ist für seinen Jugendverein ein Ratgeber, Sponsor und Vorbild. "Nuris Name ist natürlich ein Türöffner", sagt Teammanager Yalcin Akbal, der seit frühester Kindheit mit Sahin befreundet ist. Während eines Besuchs beim RSV Meinerzhagen wird schnell deutlich, dass Sahin dort an vielen Stellen seine Spuren hinterlassen hat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.