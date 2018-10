Sahin und der Derby-Effekt

Philipp Bargfrede ist verletzt, Martin Harnik nach seiner jüngsten Blessur nicht im Kader. Werder-Coach Florian Kohfeldt hat vor dem Auswärtsspiel bei Schalke 04 also ein wenig Bastelarbeit vor sich.

Florian Kohfeldt gefiel gar nicht, als er bestätigen musste, was sich am Freitag während Werders Abschlusstraining bereits angedeutet hatte. „Leider wird Philipp Bargfrede nicht dabei sein“, sagte der Bremer Coach über seinen fehlenden Mittelfeldakteur. „Ihn hat es am Donnerstag beim Training am Oberschenkel erwischt.“ Eine genaue Diagnose steht noch aus, eine konkrete Ausfallzeit somit ebenso. Sicher ist nur: Kohfeldt muss sich für das Spiel am Sonnabend beim FC Schalke 04 (Anpfiff: 18.30 Uhr) eine neue Aufstellung einfallen lassen.

An Philipp Bargfrede führte bislang kaum ein Weg vorbei. Sechs Mal stand er in dieser Bundesliga-Saison von Beginn an auf dem Platz, lediglich beim 3:1-Erfolg gegen Hertha BSC wurde er erst später eingewechselt. Damals rückte Nuri Sahin in die Startformation – Ähnliches dürfte auch dieses Mal der Fall sein. Der Ex-Dortmunder hat zweifelsfrei eine besondere Verbindung zu Spielen gegen den BVB-Erzrivalen Schalke, doch er tritt auch ein schweres Erbe an. Philipp Bargfrede war zuletzt schließlich richtig stark, auch dank seiner Leistung bezwangen die Bremer vor der Länderspielpause den VfL Wolfsburg. Allein seine Zweikampfstärke dürfte der Kohfeldt-Elf fehlen.

Dreierkette wohl keine Option mehr

Der Bargfrede-Ausfall bedeutet zudem, dass Werder in Gelsenkirchen mit ziemlicher Sicherheit auf eine Viererkette in der Abwehr setzen wird. In der Vergangenheit war einer Dreier- beziehungsweise Fünferkette nämlich normalerweise nur mit Bargfrede auf dem Platz gewählt worden.

In der Offensive spricht vieles dafür, dass neben Yuya Osako und Max Kruse abermals Florian Kainz auflaufen wird. Gegen die groß gewachsene Abwehr der Gastgeber ist ein Zielspieler in der Spitze wie Claudio Pizarro vermutlich nicht die allerbeste Variante. Martin Harnik hatte verletzungsbedingt mehrere Tage gefehlt, dann zwar wieder am Abschlusstraining teilgenommen, reiste anschließend jedoch nicht mit der Mannschaft nach Gelsenkirchen.

